蔡總統輔選王定宇 宣示發展太空產業自製衛星

總統蔡英文（前右2）7日到台南市為尋求連任的民進黨籍立委王定宇（前右3）站台，眾人牽手齊呼當選口號。中央社記者楊思瑞攝 108年12月7日

（中央社記者楊思瑞台南7日電）總統蔡英文今天下午到台南為尋求連任的民進黨立委王定宇站台表示，再給她4年，台灣經濟會愈來愈好，她也宣示，未來4年還要推動太空產業，太空也有很多衛星會是在台灣製造。

總統蔡英文、王定宇東區聯合競選總部下午舉行成立大會，除了蔡總統外，台南市長黃偉哲、前台南縣長陳唐山等人都出席力挺，現場湧入大批支持者，場面熱鬧。

蔡總統致詞表示，外交、兩岸、國防是總統在管的事；這幾年來國防做了很多事，尤其是國機國造、國艦國造，讓國防產業與國防自主進入軌道。未來4年政府還要推動太空產業，讓台灣的衛星可以在太空中運轉，太空中也有很多衛星會是在台灣製造。

蔡總統指出，中央在台南有很多重大計畫在進行；包括南部科學園區擴建，以及沙崙智慧綠能科學城計畫。另外，台積電最先進製程就在南科園區，而將來還有更多更好的產品從台南出來，台南可望成為下一代科技發展重鎮。

總統也提到，這幾年來農業外銷是20年來最高，很多以前不能外銷的東西，在克服防疫、衛生、檢疫等障礙後，讓農產品前進全世界。過去很多總統要把口蹄疫從台灣趕出去，但沒有成功；現在她和行政院農委會已經做到，台灣豬肉明年將可以外銷。

蔡總統強調，再給她4年，台灣的國防、經濟一定愈來愈好。未來4年也是台灣顧主權最關鍵的時刻，過去幾年中國對台灣的文攻武嚇沒有少過，未來這個壓力只會愈來愈大。台灣需要一個能守護國家主權、民主自由的領導者，大家一定不能選錯人。（編輯：洪學廣）1081207