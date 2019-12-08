高嘉瑜競總成立 賴清德卓榮泰游錫堃現身力挺

（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨副總統參選人賴清德、前行政院長游錫堃、民進黨主席卓榮泰為台北市立委參選人高嘉瑜站台；卓榮泰說，若能搶到第4席，台北市就平盤，高嘉瑜就是黨布局的第4席。

民進黨內要角賴清德、游錫堃、卓榮泰今天都出席高嘉瑜競選總部成立大會，台北市議員「呱吉」邱威傑也現身。

游錫堃提到，高嘉瑜在台北市議會表現非常傑出，論述能力強，又親民，這次參加立委選舉，現在看起來五五波，很有機會，再加一把勁很可能就進入國會。

賴清德也說，這席現在五五波，大家再多出一些力，高嘉瑜就過關了，他也希望，長期支持民主運動的前輩、守護台灣、長期支持民進黨的長輩，看在他的面子上，支持高嘉瑜，他替高嘉瑜掛保證，若她能進入立法院，不只能表現專業，她一定會站在台灣本土立場問政。

卓榮泰表示，高嘉瑜每次辦活動，人不是很多，但每次開出的票都相當嚇人，1月11日那天他會跟大家一樣，把票投給高嘉瑜。卓榮泰說，他全國73個立委選區跑透透，但只有這區他有票可以投，他也會拜託鄰居、認識的人一起把票投給總統蔡英文、立委參選人高嘉瑜、政黨票投民進黨。

卓榮泰認為，高嘉瑜今年有最好的機會，大家覺得她今年很有機會當選；他希望台北市版圖翻轉，若能搶到第4席，台北市就平盤，高嘉瑜就是黨布局的第4席。

此外，媒體報導，高嘉瑜月底找高雄市議員黃捷、「學姊」黃瀞瑩合體開演唱會。高嘉瑜今天證實此消息，她說，曲目流程還在安排，但嘉賓會來參加演唱會；這是打「受大家歡迎」牌，她相信嘉賓每位都有自己的特色，都得到很多人喜歡的人，讓這些得到喜歡的人同台開演唱會，不分黨派站在一起，這是新時代政治、年輕人共同想法。（編輯：蘇志宗）1081208