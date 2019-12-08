吳敦義：拍落警帽是小意外 外交部擋立委應檢討

針對立委去外交部遭拒門外一事，國民黨主席吳敦義（中）8日表示，國會議員本來就可關心、質詢與請教國事，外交部不該拒絕立委於門外。至於拍落女警帽是「小意外」。中央社記者王鴻國攝 108年12月8日

（中央社記者王鴻國新北8日電）國民黨主席吳敦義今天對立委去外交部遭拒門外一事表示，國會議員可關心國事，外交部卻關門壓傷立委，外交部處置不恰當，應檢討。至於拍落女警帽是「小意外」。

吳敦義今天到板橋出席國民黨總統參選人韓國瑜客家後援會成立大會時接受媒體聯訪，媒體詢及國民黨立委陳宜民等人日前赴外交部發生拍落女警帽等爭議。

吳敦義表示，立委要了解駐日本大阪辦事處前處長蘇啓誠死因、卡神楊蕙如等問題，外交部應查清楚且沒有理由不開門、不接待，立委陳玉珍跟林奕華還因外交部關門而受傷在台大醫院治療。

吳敦義表示，國會議員本來就可關心、質詢與請教國事，外交部的處置是不對的，當然有點手腳碰到可能把帽子弄掉，這是小意外，但外交部不該拒絕立委於門外。外交部處置不恰當，應檢討。

媒體追問國民黨有立委要求退役將領吳斯懷退出不分區立委名單的傳聞，吳敦義說，這是經過提名審查小組、中常會2次會議、全體中央委員會議，進行正式投票產生名單的完整過程，不是隨便可以拔掉的。

吳敦義強調，吳斯懷年輕就愛國家、愛社會，以身來護衛國家的將領，他去參加中國大陸辦的孫中山誕辰150週年活動，孫中山是中華民國國父，不應該去責備吳斯懷。（編輯：方沛清）1081208