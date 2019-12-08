引香港情勢為例 楊甦棣：中國不被信任

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）香港反送中示威抗議延燒半年。前美國在台協會台北辦事處長楊甦棣今天說，從香港的例子看來，在中國國家主席習近平的領導下，「中國是不被信任的」；因此，美台關係很關鍵，包括美國對台灣軍事、政治的支持。

台灣智庫與美國華府智庫「全球台灣研究中心」合作舉辦「建構印太新局下台美關係新架構」台美智庫國際論壇，主題為「邁向全球化的台美關係：超越台灣海峽的合作夥伴？」

論壇與談人包括前美國在台協會（AIT）處長楊甦棣（Stephen Young）、美國國防部前亞太事務助理部長葛瑞森（Wallace C. Gregson）、美國智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）執行主任石明凱（Mark Stokes）、全球台灣研究中心執行長蕭良其、前美國國會研究處研究員簡淑賢等人。

曾擔任美國駐香港總領事的楊甦棣表示，關於「一國兩制」，台灣有選擇，但香港沒有選擇的餘地。香港於1997年回歸中國，中國曾承諾在一國兩制底下，給予香港高度自治空間；不過，從香港最近情勢看來，情況並非如此。

他說，從香港的例子可以看出，在習近平領導之下，「中國是不被信任的」（China is not to be trusted）。這也是為什麼美台之間即便是非官方的關係，仍然非常關鍵（critical），不論是美國對台灣軍事或是政治上的支持。

根據論壇書面資料，楊甦棣也說，在台灣對抗中國的經濟威脅及試圖邊緣化台灣之際，美國必須為民主台灣挺身而出。

簡淑賢在書面報告中表示，美國和台灣在促進全球安全、民主與良善治理上有著共同利益，美國重視台灣在這些領域的建設性角色，川普政府也為美國對台政策增添新元素。台灣要面對的問題是，能否運用目前的機會加強與美國的軍事、經濟安全及夥伴關係。

她說，台美夥伴關係能否持續發展的關鍵在於，台灣政府與人民選擇不落入中共圈套，並持續與美國及其盟友站在一起。

葛瑞森指出，美國和台灣需要在中國的作為及如何對抗中國政治作戰有共同的看法。台美雙方也應考慮利用美國在關島等地的美國基地進行培訓，台灣在各地的培訓機構也需要美國更多的參與。

蕭良其表示，美國除了強調兩岸發展需要建立在和平進程之外，也需要提出其他實質的願景。這個願景需要反應中國與台灣是兩個合法、互不隸屬的政治實體的客觀事實。（編輯：蘇志宗）1081208