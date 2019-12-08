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韓國瑜新北造勢 宣布朱立倫為全國競總主委
首頁 / 政治

陳宜民涉推女警 韓國瑜籲應對不當行為道歉

最新更新：2019/12/08 16:00

（中央社記者余祥新北8日電）國民黨立委陳宜民日前到外交部抗議，涉強推及拍打便衣女警帽子。國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，陳宜民學養俱佳，應該有勇氣對警察執勤時的不當行為道歉。

韓國瑜下午至新北市板橋國小出席原住民後援會暨全國黨代表後援會活動，針對陳宜民涉強推及拍打便衣女警帽子，韓國瑜說，這分為兩個部分，幾個國民黨立委去外交部是抗議網軍造成外交官身亡的事件。

至於陳宜民跟警察發生的狀況，韓國瑜表示，陳宜民學養俱佳，是大學副校長，也是公共衛生專家，應有勇氣對警察執勤時的不當行為道歉。

「卡神」楊蕙如案延燒，外傳前行政院長游錫堃PTT帳號屬於楊蕙如，但游錫堃否認。

韓國瑜說，楊蕙如跟民進黨高層有金流往來，值得注意，為什麼民進黨急著跟楊切割，他呼籲楊蕙如出來當污點證人，讓台灣人民了解真相，年輕人曾犯過錯，也來得及回頭。

至於總統參選人電視辯論會迄今未能敲定，韓國瑜說，過去的慣例都是由公共電視舉辦，總統蔡英文很奇怪這次只選一家電視台，為什麼只選定這一家，打破過去傳統，他百思不解，應遵循過去慣例，由公視舉辦，讓大家知道參選人理念。（編輯：林淑媛）1081208

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