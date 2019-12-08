韓國瑜侯友宜首度合體 新北造勢展現大團結

國民黨新北市總統副總統暨立委聯合競選總部成立大會8日下午舉行，外界關注的新北市長侯友宜（前中）與黨籍總統參選人韓國瑜（前左2）終於同框造勢，前總統馬英九（前右2）、黨主席吳敦義（前右）、前新北市長朱立倫（前左）也出席與會，展現大團結氣勢。中央社記者林俊耀攝 108年12月8日

（中央社記者余祥新北市8日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天在新北造勢首度與新北市長侯友宜合體，也與前新北市長朱立倫、前總統馬英九、黨主席吳敦義同台，展現國民黨大團結；並齊喊要讓總統當選、新北12席立委全壘打。

國民黨總統參選人韓國瑜回防新北市，下午在板橋第二運動場舉行「新北市總統、副總統暨立法委員聯合競選總部成立大會」造勢活動；新北市長侯友宜日前皆以市政繁忙為由，未與韓國瑜同台，今天首度到場力挺，破除不合傳言。

侯友宜高喊，中央執政，新北市才會好；選舉剩下30幾天，國民黨要團結，過去的事都不要管，而團結的最大力量在於苛責自己、感恩別人，才能越走越遠，現在國民黨有困境的時候，更要凝聚所有力量，呼籲支持者要拉票、催票、固票。

朱立倫表示，為了熱愛的中華民國、台灣，總統一定要支持韓國瑜，總統當選、立委過半、新北12席立委全壘打，才能讓中華民國再站起來。

韓國瑜並在馬英九陪同下大進場，大家也一起換上韓國瑜飛行夾克戰袍。

馬英九致詞時提出3個要讓民進黨下台的理由，第一，蔡總統不能也不願捍衛中華民國主權，上任丟了7個邦交國，第二，蔡總統不能也不願尊重台灣民主價值，不尊重公投結果，第三，蔡總統不能也不願捍衛她本人的誠信，並未澄清學術論文爭議，連學術真誠都沒有人的適合當總統嗎。

韓國瑜致詞時提到自己是真正的新北子弟，看到這麼多新北鄉親，心中十分感動，每人的眼中都透露著對未來的期待，也讓他看到從事政治活動肩膀上的責任多麼重大。

韓國瑜說，2019年台灣的代表字是「亂」，民進黨執政將近4年，人民給出代表字是苦、悶、翻、亂，若2020再讓民進黨執政下去，就是慘慘慘慘，台灣曾幾何時淪落到這個地步，到泰國旅遊還要看財力證明，東南亞已經不把我們放在眼裡，外交寸步難行、兩岸動盪、新南向一敗塗地、經濟蕭條等。

韓國瑜說，明年ECFA （兩岸經濟合作架構協議）將到期，台灣對大陸出口將被課與關稅，明年東南亞關稅結盟，台灣進不去，台灣的前途只有兩條路，光明或黑暗，有錢或貧窮，彩色或黑白，台灣不能再這樣窩囊過下去。

韓國瑜說，台灣是隻雄壯的老鷹，但過去被民進黨踩在腳下飛不動，2020年這隻老鷹將重新飛起來，需要兩隻翅膀，總統和立委全部當選，讓中華民國展翅高飛。（編輯：蘇志宗）1081208