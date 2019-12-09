藍質疑助操作網軍 蘇嘉全：惡意曲解

（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北9日電）國民黨立法院黨團今天質疑立法院成了綠營網軍基地，要求立法院長蘇嘉全等出面說清楚。蘇嘉全辦公室指出，立法院身為民意機關，協助大型國際體育賽事在台灣舉辦，現在因網軍事件蒙塵，原本美事一樁卻遭惡意曲解變調。

國民黨立法院黨團今天表示，「卡神」楊蕙如網軍操作模式不只冰山一角，背後有從體育署、經濟部、國營事業找金流，要求蘇嘉全、立委管碧玲、蘇嘉全辦公室主任張嘉玲，出面說清楚、講明白。

蘇嘉全辦公室發布新聞稿指出，立法院身為民意機關，經常面對各方請求協調。院長辦公室主任張嘉玲確實協助該賽事主辦單位與相關單位建立對話管道，同時也請各單位進行評估並秉公處理，盼未來能夠看到更多大型國際體育賽事在台灣舉辦，現在因網軍事件蒙塵，原本美事一樁卻遭到惡意曲解變調。

國民黨團今天召開記者會表示，楊蕙如網軍案揭露出綠營網軍經營模式，旗下公司承包多起標案，非但金額高得離譜，甚至連立法院也成了綠營網軍基地。

國民黨團副書記長柯志恩指出，養網軍很燒錢，沒有源源不絕的金援，一般人是養不起網軍，楊蕙如舉辦WTA國際網球公開賽之所以如此神通廣大，能在短短的3年內拿到11個補助案，而且體育署核定補助金額更高達1000萬元、1600萬元和2500萬元，背後若無有力人士推助，且在根本不符補助資格的情況下，能取得這麼高的補助金嗎。

柯志恩說，舉辦國際賽事，不分朝野都應該大力支持，但從2015年6月開始，體育署為了2016、2017WTA賽事，總共召開7次協調會，其中有綠委幫忙召開，但更多次的協調會是由蘇嘉全辦公室出面主持。

台北市議員游淑慧表示，2016年媒體曾報導出，當時的經濟部次長楊偉甫曾抱怨，某綠委辦公室是和院長辦公室召開協調會，並函請經濟部「贊助」WTA，讓楊偉甫相當為難。

管碧玲下午向中央社記者表示，楊偉甫在上週五親自打電話向她道歉，並說媒體報導的那些話他從來沒講過。

管碧玲說，這些指控都是抄當時的媒體報導，無中生有，「我也從來不會施壓」，且當年是台灣正處於網球運動的高峰。管碧玲也當場致電楊偉甫，讓楊偉甫還原當時會議情形，楊偉甫只說，因為球賽一月就要比賽，剩下不到一個月，時間相當趕，看看國營事業能不能一起支持，他沒有說過自己壓力很大。（編輯：郭萍英）1081209