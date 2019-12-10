柯文哲稱黃國昌打弊案厲害 應列時力不分區第一

（中央社記者梁珮綺台北10日電）台北市長柯文哲今天說，立委黃國昌打弊案很厲害，以朋友立場，還有對整個國家來講，列時代力量立委不分區第一比較好，隨後話鋒一轉，則指建立一個沒有弊案的社會才是目標。

柯文哲全天沒有公開行程，上午在市政大樓12樓接受媒體聯訪時，作上述表示。

由於柯文哲的支持度一直高於台灣民眾黨支持度，被問及如何將個人光環轉到政黨上時，他說，「我已經想很久，還沒想出好方法」，並坦言要想一想如何撐過去，若選舉選得不好，未來的空間就會很狹隘，困難度也會提高。

面對媒體詢問黃國昌打弊案似對拉抬時代力量聲量有起色，柯文哲說，「黃國昌打弊當然是很厲害，但真正要建立一個沒有弊案的政府」，指台北市政府在他就任以來，只有工友、基層員警收紅包，沒有其他弊案。

柯文哲說，「一個社會有打弊的英雄，反而是那個社會不正常」，真正努力的目標應該是建立一個沒有弊案的政府，沒有弊案的社會。

他認為，黃國昌有一定戰鬥力，站在朋友立場，以及對整個國家來講，黃國昌列不分區第一會比較好。

另外，台北市立委第4選區（內湖、南港）民進黨參選人高嘉瑜9日與同黨第3選區（中山、北松山）參選人吳怡農合體，高嘉瑜表示，她們2人是未來市長候選人，要一起下架國民黨不分區立委參選人吳斯懷。

對此，柯文哲說，很早以前，就有談論過讓高嘉瑜選台北市長一事。（編輯：李錫璋）1081210