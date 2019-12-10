邀吳敦義任韓榮譽主委 朱立倫：黨部競總二合一

（中央社記者余祥台北10日電）國民黨總統參選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫今天拜會國民黨主席吳敦義，請吳敦義擔任榮譽主委。朱立倫說，黨部和競總將二合一，發揮最高戰力，也會增聘榮譽副主委、副總幹事等，匯集各界力量。

朱立倫表示，他跟吳敦義、競選同仁一再強調，所有努力都是勝選方程式，不能有任何敗選模式，堅持到底才能勝利。

朱立倫接下韓國瑜全國競選總部主委，昨天拜會前總統馬英九，並請馬英九、前主席吳伯雄、洪秀柱擔任榮譽主委，朱立倫今天上午再拜會吳敦義，雙方會談約一小時。

朱立倫會後接受媒體聯訪時表示，今天跟吳敦義見面，談到未來如何全力以赴爭取總統和立委選戰勝選。

他說，第一，黨部、競選總部二合一發揮最高戰力，吳敦義也答應，並指示黨副主席兼韓國瑜競選總部總幹事曾永權讓兩者完全結合，他也請吳敦義擔任榮譽主委，跟馬英九、吳伯雄、洪秀柱共同領軍。

第二，各縣市要完全整合，15個執政縣市由縣市長領軍輔選，由各縣市長自行決定輔選的方式和形式，並結合19個黨籍議長以及副議長、議員等，加強戰力。

台中市長盧秀燕已允諾接任韓國瑜台中聯合競總主委，但新北市長侯友宜仍未接任，朱立倫說，尊重各縣市長領軍輔選的方式，侯友宜已宣布400萬新北市民就是主委，侯友宜一樣會帶領團隊爭取總統、立委的勝選。

朱立倫說，盧秀燕會在13日接任主委，另還有議長擔任執行主委，每個縣市的作法都不同。

第三，希望匯集各界力量，網羅黨內前輩先進，以及社會各角落重要幹部、社團負責人加入競選陣營，黨內前輩可能當榮譽副主委，各地很有聲望的人士則可擔任競總副主委，原來競總有3位副總幹事，將變為執行副總幹事，另將增聘副總幹事，擴大爭取支持。

朱立倫說，更重要的是，要爭取年輕菁英支持國民黨，明天他會成立新世代戰鬥團，由各縣市六、七、八年級的議員加入團隊。

立委輔選方面，朱立倫說，目前評估有10個左右的膠著選區，接下來會花最多力量和時間穩定選情，努力把選情救起來。

媒體詢問，外界質疑國民黨內人人為選後布局，朱立倫強調，他跟吳敦義、競選同仁一再強調，現在只為勝選，所有努力都是勝選方程式，任何個人都不能有自私自利的考量，不能有任何敗選模式，堅持到底才能勝利。

外傳韓國瑜競選經費不足，是否有跟吳敦義爭取經費，朱立倫說，今天沒有談到這個，有多少資源都要全力以赴，現在已經不是過去的國民黨，也不是過去的時代，會在最辛苦、困難的環境全力以赴。

有關國民黨立委陳宜民涉推女警，但國民黨中央發布新聞稿稱女警貌似路人甲、怪阿姨，外界認為傷害藍營選情，朱立倫說，道歉就誠摯道歉，不要橫生枝節。

至於韓國瑜昨天接受專訪提到，若當選總統將考慮黨政合一，朱立倫並未回應，僅說由選辦發言人回答。（編輯：謝佳珍）1081210