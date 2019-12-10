韓陣營再批上班輔選 蔡總統：總統工作是24小時

（中央社記者王承中台北10日電）總統蔡英文指出，公務及選舉行程有分開，作法跟前任都一樣。國民黨總統參選人韓國瑜競辦總發言人王淺秋今天表示，蔡總統公然說謊，從總統府公布照片、媒體可清楚看到蔡總統上班時間穿競選服裝輔選，鐵證如山。

韓陣營質疑蔡總統利用公務時間跑選舉行程，大部分都是拜票為主，沒有用心在總統工作上。蔡總統昨天表示，作為現任總統，隨時要掌握國內外情勢，也要注意政務推行，在國政優先前提下，會找一些可利用的時間進行選舉，公務及選舉行程確實有分開，作法跟前任總統都一樣。

她今天對此議題表示，總統的工作是24小時，即便是跑選舉行程，例如週六週日都還是要掌握國內或國外的情勢發展，有時候必須下指令、有時候必須做決策，也請韓國瑜不要忘了自己也是一個民選的首長。

王淺秋、韓國瑜競辦發言人鄭照新上午召開記者會。王淺秋指出，蔡總統說在國政優先的前提下，才會利用空檔進行選舉，國政選舉分開的說法，已是公然說謊。

王淺秋表示，昨天出示多部影片、照片，行程完全來自總統府公布公開行程，整個11月的公開行程中就用四成的比例跑宮廟，平日上班時間更在宮廟直接穿上競選服裝、拿競選看板幫黨籍立委輔選，完全視行政中立為無物。

王淺秋指出，蔡總統期間搭空軍一號、公務車跑行程，跨縣市動用300人的維安警力，拿人民納稅錢跑選舉，從總統府公布照片、媒體直播都可清楚看到，鐵證如山。

鄭照新表示，11月5日當天，蔡總統上午到屏東宮廟輔選立委，同時竟交由副總統陳建仁在台北接見日本重要外賓；11月7日，蔡總統下午前往雲林宮廟輔選立委，同時間由陳副總統在台北接見大愛獎得主、世界健康識能學會訪團。

鄭照新指出，這是總統府官方公布的公務行程，還是週間上班時間，從照片可見蔡總統身旁的黨籍立委參選人身披湖水綠競選戰袍，甚至還公開拉票，難道沒有違反行政中立。「蔡英文的空檔，讓台灣空轉，讓青年空虛，讓人民空腹」，全民要一起下架蔡總統，未來才有希望。

另外，王淺秋也表示，昨天韓國瑜抽出號碼後，竟然開始有人在臉書上惡意張貼假訊息留傳，教導選民務必要在選票上寫上名字，誤導選民使用錯誤的投票方式，影響選舉已公然觸法。她將在下午1時前往北市警局報案。

韓國瑜競選辦公室則提醒，選票上除了圈選之外，不可做其它記號，方能成為有效票，並且呼籲選民要釐清事實真相，別被假訊息誤導，堅定支持韓國瑜。（編輯：黃國倫）1081210