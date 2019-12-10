楊蕙如案 藍營赴政院陳情要求清查資金來源

聲援「蘇啓誠案」，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、立委參選人洪孟楷等人10日下午號召民眾一同赴行政院陳情，要求行政院長蘇貞昌出面說明。中央社記者施宗暉攝 108年12月10日

（中央社記者顧荃台北10日電）「卡神」楊蕙如案延燒，國民黨立委曾銘宗等人今天號召支持者赴行政院陳情，要求徹查楊蕙如資金來源，以及政府是否以公務預算資助網軍等，由行政院副秘書長何佩珊出面接下陳情書。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）回應，行政院歡迎各式各樣的意見表達與人民陳情，但不歡迎把行政院當成選舉造勢場。

Kolas表示，政府並未設置網軍東廠，政府依法行政，絕不容許各部會、各國營事業違法補助民間；針對楊蕙如案，希望檢調盡速查明真相，把真相還給人民，才不會引起不必要的紛擾。更希望死者得以安息，讓真相與事實說話，向人民交代，而不是繼續操弄仇恨又散播假訊息。

楊蕙如涉嫌在網路帶風向侮辱大阪辦事處，日前遭台北地檢署起訴。藍營今天下午號召支持者，由國民黨立法院黨團總召曾銘宗、國民黨副秘書長兼發言人張顯耀、立委參選人陳明義、葉毓蘭等人帶隊，在立法院群賢樓集結後，步行至行政院陳情。

民眾沿途高呼「消滅網軍東廠」、「還人民公道」等口號；行政院不敢掉以輕心，數百名警力戒備森嚴，並部署數層柵欄與拒馬。

曾銘宗表示，楊蕙如從政府拿錢來抹黑國民黨或特定人士，國民黨民代為蘇啓誠案赴東京，駐日代表謝長廷閉門不見；去外交部陳情被警察拒於門外，立委林奕華與陳玉珍受傷送醫都沒提告，外交部竟然告發國民黨的民代，這個政府傲慢又可惡。他們要求全面清查楊蕙如的錢從哪裡來，以及政府有沒有養網軍。

國民黨的陳情書指出，2018年9月日本關西機場因颱風影響關閉，台灣旅客受困抱怨連連，卻有人在網路上以PTT帳號「IDCC」散發煽動性言論為駐日代表謝長廷辯護，將責任導向駐大阪辦事處，以不堪字眼侮辱駐外人員，導致蘇啓誠輕生以證明清白的憾事。

陳情書表示，楊蕙如涉及利用與民進黨高層及政治人物的關係，取得高額政治補助，並涉及違法核銷，要求行政院長蘇貞昌回應三大質疑，包括蔡政府是否以公務預算資助網軍、行政院立即徹查行政部門及國營事業違反補助上限的狀況、法務部廉政署應立即徹查各單位違法不實核銷的行為。

國民黨派出5位代表進入行政院遞交陳情書，包括曾銘宗、張顯耀以及立委參選人宋瑋莉、林金結與洪孟楷。曾銘宗說，行政院由何佩珊接下陳情書，將轉交給蘇貞昌，希望行政院3天內答覆。（編輯：謝佳珍）1081210