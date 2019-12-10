涉詐領檢舉獎金 監院彈劾海巡前查緝人員

監委仉桂美（右）、王美玉10日召開記者會說明，沈大祥等4人於任職宜蘭查緝隊、台北查緝隊期間，涉嫌利用職務詐取財務罪及公務員登載不實罪，予以彈劾。中央社記者侯姿瑩攝 108年12月10日

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）監委今天表示，前海巡署宜蘭查緝隊分隊長沈大祥利用人頭檢舉人詐領檢舉獎金，不法所得737萬7487元，今天通過彈劾沈大祥等4人，全案移送公務員懲戒委員會審理。

監委仉桂美、王美玉指出，前海巡署宜蘭查緝隊分隊長沈大祥於獲得情資後，利用人頭檢舉人A1詐領檢舉獎金，不法所得737萬7487元。另外，時任宜蘭查緝隊隊長張志勇，身為單位主管，竟未察覺；隊員江承宏、羅博雄為求績效，配合行事，除已經台北地院判決有罪外，4名查緝人員均涉行政違失，違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範、公務員懲戒法第2條等規定。

此案由仉桂美、王美玉提案彈劾，今天經監察院彈劾審查會通過，全案移送公務員懲戒委員會審理。

監委表示，沈大祥利用A1為人頭檢舉人，製作虛偽筆錄，詐領檢舉獎金。由於查緝實務為避免檢舉人曝光，採用「單線領導」作法，讓沈大祥有可趁之機，由他自己或委由他人製作檢舉筆錄，詐領檢舉獎金，違法圖利自己與A1。

監委表示，有關前宜蘭查緝隊隊長張志勇的部分，在財勝發號案、南海六六號案中，張志勇身為單位主管，根據該隊內部文件及其他查緝人員證詞，應已知悉案件情資來源管道，卻未能制止或舉發沈大祥利用A1為人頭檢舉人情形，違法圖利他人。

監委指出，江承宏為前台北查緝隊隊員，在聯勝發號案中，因欠缺績效，向沈大祥請求提供案件，在不知是否為A1提供情資下，由A1於虛偽檢舉筆錄簽名。隨後雖經A1告知其為人頭檢舉人，仍未懸崖勒馬。

另外，監委表示，前宜蘭查緝隊員羅博雄在龜山倉庫案中，雖知情資來源不是A1，仍便宜行事，製作由A1檢舉的相關函稿，為不實登載，未能切實執行職務。（編輯：黃瑞弘）1081210