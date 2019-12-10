張善政高雄座談 提空污改善國6延花蓮探勘

國民黨副總統參選人張善政10日在高雄出席台灣青年圓桌會議時表示，國民黨總統參選人韓國瑜當選後第一件事，會先做國道6號穿越中央山脈通往花蓮沿線的地質探勘。中央社記者陳朝福攝 108年12月10日

（中央社記者程啟峰、陳朝福高雄10日電）國民黨副總統參選人張善政今天到高雄參加空污問題座談及台灣青年圓桌會議時，批評民進黨能源政策錯誤，若能進總統府會修正，改善空污，並做國道6號延花蓮地質探勘。

高雄市小港區內重工業林立，張善政下午到小港區出席中國國民黨高雄市第8選區（前鎮區等）立委參選人陳麗娜舉辦的空污座談會，受到當地里長、里民及環保團體歡迎，現場「凍蒜」聲不斷，還有人當場力邀張善政出席15日舉行的高雄反空污大遊行。

會中，張善政指出，高雄反空污大遊行一連舉辦多年，希望今年是最後一年，明年高雄市長韓國瑜若當選總統後，一定會處理空污問題；他呼籲支持韓國瑜、張善政的朋友在15日都站出來，參加反空污大遊行。

座談會中一名老婦人表示，她在小港區住了50多年，日前因罹患肺腺癌開刀，希望張善政能夠幫在地居民爭取好空氣，改善健康。

張善政說，空污與居民健康息息相關，他有個大學同學畢業後就來高雄工作，前幾年同學會要聚餐時才知道這名同學罹患肺腺癌末期病逝，令他很難過。

張善政指出，民主進步黨現在的能源政策大錯特錯，民進黨宣稱台中空氣變好了，真是「不要臉」。

張善政表示，離岸風電等再生能源，台灣目前技術還不成熟，差歐洲甚遠，台灣的海象、風力等也與歐洲不一樣，民進黨還沒做好發展綠能的準備，就急著「廢核」，過渡期間拚命用火力發電彌補用電缺口，這種能源政策對大家的口袋與健康都不好，如果明年1月11日勝選後一定會修正。

隨後，張善政轉往左營區出席台灣青年圓桌會議，會中也有青年代表提出高雄空污、育兒政策及交通建設等問題，其中來自花蓮的代表提問國道6號延伸至花蓮是否可行。

張善政表示，工程技術正進步中，韓國瑜當選後第一件事會先做國6穿越中央山脈通往花蓮沿線的地質探勘；接著開國際技術研討會，找歐洲及日本等隧道專家研究技術、經濟效益、生態保育等議題及是否可行。

張善政說，這幾天他一直在查火車時刻表，很頭痛，因為明年投票前1天晚上一定在高雄造勢，當天晚上只好先回台北，隔天再搭早班車回花蓮投票；之後再看火車時間回高雄看開票，現在還沒搞定，當天肯定一直都在坐火車。（編輯：戴光育）1081210