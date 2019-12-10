獲日本正論大賞特別賞 李登輝：倍感光榮

（中央社記者楊明珠東京10日專電）由日本產經富士集團主辦的「正論大賞」今天公布今年度得獎名單，前總統李登輝獲正論大賞特別賞。他在得獎感言表示，這代表他這位「前日本人」的聲音獲得大家贊同。

正論大賞是產經富士集團於1985年設立，目的是表彰為自由與民主奮鬥的努力。正論大賞除了設有大賞之外，西元2000年也設立「正論新風賞」表揚新進。

產經新聞今天報導，第35屆正論大賞由現年80歲的日本財團會長（竹世）川陽平獲得。正論新風賞由57歲的評論家江崎道朗獲得，正論大賞特別賞由96歲的前總統李登輝獲得。

報導說，李登輝與中國共產黨交手，發揮軟硬兼施的政治手腕，身為「哲人政治家」在東亞的歷史留下巨大足跡。此外，李登輝於日治時代大正12年（1923年）生於台灣，就讀舊制台北高校、京都帝國大學（現在的京都大學），一直擁有戰後日本人所失去的奉公滅私的純粹日本精神，以及在台灣推動民主化的信念。

李登輝發表得獎感言表示，得知獲得正論大賞特別賞，倍感光榮。對於現在的日本人似乎逐漸忘記一直以來日本人所具有的崇高精神及日本文化的卓越，他懷有危機感，並且一直告訴日本人說：「日本人，你們應該更有自信。」

李登輝認為這次之所以能得獎，是因為他這位深知日本優點「前日本人」的聲音有傳達給大家知道，並且獲得認同。

正論大賞獎品是銅像一座，獎金100萬日圓（約新台幣28萬元）；正論新風賞獎品是銅像一座，獎金50萬日圓；特別賞獎品是銅像一座。頒獎儀式於明年2月28日在東京舉行。（編輯：陳惠珍）1081210