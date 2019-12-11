避免陷入經濟鎖國 韓陣營主張重新協商ECFA

（中央社記者王承中台北11日電）國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團經濟組召集人林祖嘉今天表示，韓陣營經濟產業政策主張為建設自由開放的經貿環境，積極申請加入國際經濟組織，與其他國家洽簽FTA，並在確保主權及經濟安全下，重新協商ECFA。

林祖嘉、韓國瑜競辦總發言人王淺秋及發言人鄭照新上午在國民黨中央黨部召開記者會。林祖嘉表示，國際經濟整合速度非常快，台灣是小型開放經濟體，應該積極加入國際經濟組織，但是目前看不到蔡政府有任何作為。

林祖嘉指出，亞洲主要國家簽署自由貿易協定（FTA）速度非常快，新加坡自由貿易覆蓋率約86%、韓國64%、日本39%、中國大陸33%，而台灣只有9%，明顯比國際整合的步伐還要慢上許多，若長期下去，會是很嚴重的鎖國情況。

林祖嘉表示，台灣去年雖然有跟友邦巴拉圭或史瓦帝尼簽署FTA，但僅才0.001%經濟效益，安撫作用比較大，對台灣貿易自由化影響程度是非常小的。相較之下，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）分別佔台灣對外貿易的59%、24%，台灣應該積極加入，對於出口才會有更大的幫助。

林祖嘉表示，韓國瑜對經濟產業政策提出的主張為建設自由開放的經貿環境，若韓國瑜當選將全力推動自由經濟島，並積極申請加入CPTPP與RCEP，並與其他國家洽簽雙邊FTA；推行「自由貿易經濟特區」，發展台灣成為「自由經濟島」；並在確保台灣主權及經濟安全下，推動兩岸經貿關係正常化，重新協商兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。

王淺秋表示，蔡政府的經濟政策在國際經濟這部分之所以沒有跳票，是因為從未開票過，只是一直假裝沒事，但是台灣在全球經濟被邊緣化嚴重，讓台灣成為全球經濟版圖的孤兒，只能在家裡喊「台灣好」、「台灣站起來」。（編輯：紀淑芳）1081211