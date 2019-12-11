工廠在中國有顧忌 時力募款小物雨傘找嘸人製作

時代力量中央黨部11日舉行記者會公告2020競選官方網站及首支募資影片，時代力量秘書長吳佩芸（右）同時公布選舉募款小物，包括杯墊、帆布袋及雨傘。中央社記者范正祥攝 108年12月11日

（中央社記者范正祥台北11日電）時代力量秘書長吳佩芸今天爆料，許多廠商的製造工廠在中國，顧忌中國壓力，不接單製作時代力量印有「我正在推動社會進步」等字的募款小物黃色雨傘。

大選進入倒數最後一個月，小黨除了加強宣揚政黨理念爭取選民支持，也為了籌募立委選舉經費推出選舉小物。時代力量中央黨部今天舉行記者會公告2020競選官方網站及首支募資影片，同時公布選舉募款小物，包括杯墊、帆布袋及雨傘。

主持記者會的吳佩芸拿出設計圖卡，介紹印有「我正在推動社會進步」等字的時代力量選舉小物黃色雨傘時指出，時代力量洽詢了非常多廠商，結果廠商幾乎都以「製造工廠在中國，中國不准大批黃色雨傘製造出口、不准設計標語過於敏感、拒絕台獨政黨下單」為理由婉拒，導致時代力量目前的募款小物雨傘做不出來。

她說，甚至有廠商的「上級」直接指示，「訂單不可以接，接了就會被抓走。」

吳佩芸表示，「中國竟然會怕小小的黃色雨傘」，這實在是一件非常荒謬的事情。

她在記者會上呼籲，希望時代力量的支持者不但能夠在募款小物上幫忙，也希望台灣的朋友們幫時代力量一起尋找可以在台灣製作印有「我正在推動社會進步」等字、至少製作300枝黃色雨傘的廠商，一起完成時代力量進步價值的傳達。

吳佩芸說，希望讓黃色雨傘為時代力量及愛好自由民主的年輕朋友撐起希望。

她說，時代力量沒有財團和企業的大筆經費支持，而是透過一筆又一筆的小額捐款來實踐目標，希望透過競選小物和小額募款籌募立委選舉經費新台幣500萬元。

吳佩芸指出，時代力量希望籌募500萬元用來支應選舉宣傳行銷和參選人保證金。（編輯：楊凱翔）1081211