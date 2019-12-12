全國慈惠堂挺小英後援會成立 蔡總統盼守護台灣

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）總統蔡英文今天表示，慈惠堂母娘護佑眾生，身為國家領導人也要守護台灣，「這是總統必須要做的事情」，也感謝母娘信眾現身支持，未來也會效法母娘照顧眾生的精神守護台灣。

2020全國慈惠堂挺小英後援會上午在桃園市中壢區的綠光花園舉行成立大會，蔡總統也親自出席盛會，支持群眾一看到蔡總統，除了大喊「蔡英文凍蒜」以及「小英加油」，更搶著與蔡總統握手合照，現場湧入近1500人相當熱鬧。

蔡總統表示，自己在8月時曾到慈惠堂向母娘祝壽，後援會的名稱「母娘後援會」非常有意義，在選舉進入倒數的日子，母娘信眾的支持令人由衷感謝。母娘護佑眾生，身為國家領導人也要守護台灣，照顧人民、守護領土，「這是總統必須要做的事情」，未來也會效法母娘照顧眾生的精神。

蔡總統說，過去幾年桃園的成長非常快速，桃園在基礎建設各方面的進步都有中央大力支持，過去3年政府做了很多努力，雖然面臨外部變化及國際變局，但台灣還是穩穩往前走，經濟也穩穩成長，2016年自己上任時，經濟發展是四小龍排名最後，現在台灣的經濟發展已是四小龍第一名。

蔡總統說，所有的經濟預測跟產經專家都覺得台灣的經濟發展力道越來越強，未來幾年，台灣的經濟發展可以樂觀期待，因為台灣是好的投資點，所以不但台商回來投資、外商加碼，很多在地廠商也開始擴大規模，台灣已進入投資大爆發的時代，經濟與產業都會越來越好。

蔡總統指出，當台灣的經濟越來越好，國家的收入也越來越多，政府能夠照顧人民，長照2.0由國家拿出資源，但更重要的是全民參與，把在地的社區服務系統做起來，現在全台已有7000個據點，希望能持續強化功能，讓在地長輩都能得到最貼心的服務。

同時也對年輕父母提供協助，台灣進入少子化的問題階段，年輕父母生兒育女有負擔，國家就必須要拿出資源一起照顧，政府會持續增加國家資源的投入，減輕年輕人的負擔敢生敢養的，讓阿公、阿嬤也能更輕鬆的照顧孫子。

蔡總統表示，台灣經濟持續穩定的發展，預期在未來4年，社會照顧也會進入到先進國家的水準，讓台灣的社會是一個可以安居樂業的社會，也希望社會跟民主變成是台灣最具代表性的一個成就，也是亞洲最重要的價值所在。（編輯：方沛清）1081212