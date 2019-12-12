陸客違規來台 陸委會：4年來232案違規

（中央社記者繆宗翰台北12日電）近期傳出，有人頭協會出具虛偽邀請函，協助5000名中國大陸人士以短期交流名義非法來台。陸委會今天表示，近4年共有232件違規陸客來台申請案，遭停權或警示處分。

洪姓退休記者等10人涉嫌經營人頭協會出具虛偽邀請函，協助5000名中國大陸人士以短期交流名義非法來台，11日遭檢警約談。大陸委員會今天舉行例行記者會，有媒體記者詢問政府是否掌握相關樣態案例。

陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，為促進兩岸正常、健康有序交流，對於大陸人士申請來台參訪案件中，陸方來訪人員、台灣邀請單位、來台行程或活動等有疑慮者，各目的事業主管機關均會嚴審。

他並引述內政部移民署統計指出，2016到2019年11月止，共有232件申請案遭停權或警示處分，因違規遭處分不予許可來台的中國大陸人士達26人次，逾期停留者有964件，罰鍰共新台幣192萬8000元。

邱垂正表示，對於這次傳出的人頭協會案，行政部門早有掌握，也採取相應行政管控措施，如透過逐案聯審、分流管控等作法進行審查，入境後也派員實地訪視，以確實掌握陸方人員在台動向。

他強調，這起案件已由檢警單位依法進行搜索、約談等程序，陸委會尊重司法機關偵辦權責，後續也將全力配合司法機關偵辦作為。政府將根據最新交流趨勢會同主管機關，針對失序現象精進管理作為。（編輯：邱國強）1081212