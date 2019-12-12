監獄無提供身障受刑人適當醫療 監院糾正法務部

（中央社記者游凱翔、劉世怡台北12日電）監察委員王幼玲今天表示，法務部矯正署所屬的各個監獄，對於有認知障礙的收容人出現違背紀律行為時，往往無法提供適切診斷及醫療，卻以一般違紀的懲罰方式處理，因此糾正法務部及所屬矯正署。

對此，法務部指出，待收到糾正文後，會依照糾正文內容檢討並努力改善。

監察院下午召開記者會，監察委員王幼玲、高涌誠、楊芳婉共同調查，並赴18個矯正機關現勘，並訪談99名身心障礙者收容人，其中精神障礙者有39人。

王幼玲指出，法務部矯正署所屬的各個監獄，對於有認知障礙的收容人出現違背法律行為時，往往無法提供適切的診斷、醫療與支持，卻以一般違紀的懲罰方式處理。

王幼玲表示，全國51個監所，截至3月止，身障收容人共3037名，醫師診斷為罹患精神病者，去年8月底有2842人，這些身心障礙的收容人違規，約有7成2接受一般收容人一樣的懲罰，2成7才會減輕或不予懲罰。

另外，針對感官障礙及肢體障礙的收容人，監所也未能依照「身心障礙者權利公約（CRPD）」提供無障礙物理環境等合理的調整，與身障者權利公約的規定相悖。

王幼玲也指出，法務部所屬監所設備老舊、超收嚴重，由於精神醫療團隊人力缺乏，不但無法協助精神障礙者復健，監所環境反讓身心狀態惡化，而管理人員也無法分辨病情變化，常被視為違抗遭處分，甚至單獨監禁、使用戒具，明顯有違失。

王幼玲最後表示，矯正機關對收容人具身心障礙者，未善盡查詢病史權責，進而詳細分類並提供合理調整，入監前的醫療病歷未有轉介機制，司法審查階段的精神鑑定資料也未確實轉銜至監所，以致未能及時進行和緩處遇的評估，基於上述缺失，糾正法務部及所屬矯正署。（編輯：楊凱翔）1081212