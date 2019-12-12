反滲透法 陸委會：加強防堵境外勢力在地協力者

（中央社記者繆宗翰台北12日電）陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，反滲透法立法是為彌補現行法令中，缺乏防堵境外勢力「在地協力者」的概念，且只處罰「故意行為」，並沒有處罰「過失犯」的規定。

中國國民黨立法院黨團日前召開「反滲透法草案」公聽會，前總統馬英九以貴賓身分致詞時表示，由反滲透法草案立法的必要性來看，對於需要防範的不法行為，現有法律的規範已經足夠，也能有效執行，實在沒有必要再疊床架屋。

大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正在記者會開始時主動表示，現行政治獻金法、公民投票法、遊說法及總統副總統、公職人員選罷法，都禁止境外勢力從事選舉及民主政治相關活動，但對於「白手套」、「中間人」並無規範。

他表示，境外勢力得以透過「在地協力者」迂迴規避法律規定，「反滲透法草案」就是意在補充規範政黨、政治團體、擬參選人和提案人以外的所有「在地協力者」。

邱垂正並舉例，羅文山案是因為「黃埔四海同心會」屬於政治性團體，而受政治獻金法規範，若是境外敵對勢力透過其他非屬現行規定範圍內的團體進行違法捐贈，就會形成法制上的規範漏洞。

他表示，「反滲透法草案」在既有規範基礎上，於最小限度必要範圍內，針對影響選舉、干預民主程序、妨害社會秩序的5種滲透干預不法行為，補充現行法律適用對象、行為樣態及罰則的規範不足。

邱垂正指出，這5種行為包括：違法從事捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉。

他強調，「反滲透法草案」的整體構成要件相當嚴謹：行為人除了要具備受境外敵對勢力指示、委託、資助的「滲透作為」，還必須進而從事上述5種「不法行為」，才會成為處罰的對象。

邱垂正說，「反滲透法草案」並沒有處罰「過失犯」的規定，只處罰故意行為，如果行為人主觀上對於滲透來源或影響選舉、干預民主程序、妨害社會秩序的不法行為，並不具備認知，或者並沒有使其發生的意思，就不會受到處罰，個案上也會由司法機關做嚴謹的認定與判斷。（編輯：沈朋達）1081212