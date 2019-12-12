顏振發力挺英德配 免費手繪台南競總看板

國寶級電影看板手繪大師顏振發（左）力挺「英德配」，免費為總統蔡英文台南市競選總部作畫，吸引許多人旁觀、拍照及錄影，競總人員更是每天記錄顏振發作畫過程。（蔡英文台南市競選總部提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年12月12日

（中央社記者張榮祥台南12日電）總統蔡英文台南市競選總部將於14日成立，國寶級電影看板手繪大師顏振發主動接洽，為總部繪畫蔡總統及民進黨副總統參選人賴清德2人上半身看板，完全免費，看板明天上午完成。

蔡總統在台南市的競選總部，與顏振發住家都在北區。顏振發經過競總時，覺得門面過於樸素，興起作畫的念頭，競總人員也知道顏振發的功夫及名頭，一口答應，顏振發從9日開始動筆，預定5天內完成。

顏振發直接在小英台南競總前架設一幅240公分 X 350公分的畫板，他看著蔡總統及賴清德2人的競選海報作畫，吸引許多人旁觀、拍照及錄影，競總人員更是每天記錄顏振發作畫的過程。

顏振發為小英台南競總作畫，完全免費。平時寡言的他今天說，他是主動要求來畫，完全是為台灣而畫。

競總人員指出，顏振發登門拜訪競總2次，一開始沒人知道，後來才認出竟是國寶級大師主動要求作畫。顏振發這幅作品將捐贈給蔡總統，也是顏振發力挺「英德配」的代表作。（編輯：戴光育）1081212