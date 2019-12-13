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陳水扁指已失選總統良機 柯文哲：2024讓我試試

最新更新：2019/12/13 11:55

（中央社記者陳怡璇台北13日電）前總統陳水扁在臉書上表示，台北市長柯文哲若要選總統，2020是最好時機、2024已沒有機會。柯文哲表示他曾跟陳水扁說「人因有夢想而偉大，你要讓我試試看」。

台北市長柯文哲今天出席大龍市場開幕，接受媒體聯訪時被問及劍指2024總統相關問題，包括日前接受電視專訪時提到的「沒意外會選2024」，以及陳水扁在臉書上表示「柯文哲已經錯過2020年的大好機會」。

柯文哲說，他幾個月前去高雄有找過陳水扁，陳水扁也很驚訝他不選2020總統，「我還跟他講說這種政治文化沒有改變，誰當總統都沒有用」，結果陳水扁回他「那2020沒辦法解決，2024也不能解決」，柯文哲說：「我跟他講說，你總是...人因有夢想而偉大，你要讓我試試看。」

陳水扁在臉書貼文裡指出，2024是都曾當過桃園市長的鄭文燦與朱立倫（桃園縣長）之爭，柯文哲表示，如果按照目前的狀況，陳水扁講的是對的，「但是他少算一樣，台灣政治文化是有可能被柯文哲改變的」。

媒體追問覺得自己機會大不大，柯文哲表示「我們試試看嘛，照我們的夢想去做」，媒體再追問選總統是否是夢想，柯文哲回「不是啦，我們要改變的是台灣的政治文化」，並舉大龍市場為例，「蓋這種大樓花4年的時間，我要是沒有連任，連看都看不到」。

而對於北北基重劃相關議題，柯文哲則說「不是這樣單獨回答」，他表示整個台灣的國土規劃絕對不是現在這個六都，這要去檢討。（編輯：李錫璋）1081213

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