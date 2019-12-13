李乾龍：假民調操弄選舉 籲成立抓鬼部隊

（中央社記者黃旭昇新北13日電）國民黨新北市黨部主委李乾龍今天表示，來源不明的假民調帶風向，是民進黨歷次選舉的奧步，意圖操弄選舉結果，他呼籲黨中央要成立「抓鬼部隊」，還給總統與立委選舉乾淨選風。

國民黨新北市黨部主委李乾龍今天與立委參選人洪孟楷、陳明義、黃志雄、林國春、邱烽堯、林金結、李永萍召開記者會，抨擊網軍霸凌傷害選舉，希望揭發「楊蕙如們」不分黨派惡意攻擊的行為，盼望還給乾淨的選風。

李乾龍表示，民進黨主席卓榮泰在新北市輔選時，屢次強調「暗夜吹哨子」的立委席次，實際是意圖操弄選舉。最明顯例子就是，去年的新北市長選舉，民進黨企圖透過假民調影響選舉，結果證實是侯友宜勝選。

洪孟楷等人表示，荼毒社會的假民調，造成民主社會不可逆的傷害，台灣的民主快要成為笑話，社會應停止網路霸凌，中央選舉委員會更應重視。

林國春等人表示，網軍事件只是冰山一角，政治人物應被公開檢驗，但不是利用霸凌手段，希望透過公開辯論方式競爭，不好的政府與民代應下架，選舉奧步應止步，民眾要認清不實民調，一起協尋失蹤的楊蕙如。

國民黨中央新媒體部主任呂謦煒表示，民調相當科學，但人頭帳號的網軍在社群網站霸凌與攻擊，是民進黨撲天蓋地攻擊的選舉手段。國民黨黨中央要成立「抓鬼大隊」讓不能見光的網軍們曝光。

律師葉慶元表示，假民調影響選舉公正性，甚至觸犯選舉罷免法。參選人任意公布的民調，沒有相關應公布事項，就是幽靈民調、假消息，意圖使人不當選。（編輯：屈享平）1081213