若張善政失言或不妥 韓國瑜：會修正

（中央社記者趙麗妍台中13日電）外界關切國民黨副總統候選人張善政有失言或不妥之處，國民黨總統候選人韓國瑜今天表示，他相信張善政會自己修正。

國民黨總統候選人韓國瑜今天表示，民進黨的能源政策錯誤，完全對不起中部人，中部人一定會強烈抗議，他批評總統蔡英文來再多次，中部人都不會滿意。

韓國瑜今天前往台中展開產業之旅，先到新社薰衣草森林參訪，接著又到中央書局、范特喜文創基地。媒體問，民進黨去年九合一大選台中大輸，蔡總統9月至12月來台中的次數是韓國瑜的2倍之多，展現想奪回台中的決心，韓國瑜做了上述表示。

韓國瑜表示，中台灣本來是台灣空氣最美好、最清新的，這幾年民進黨執政，因能源政策錯誤，大量燒煤炭，中部幾個縣市的縣市長為了防治空污，使出渾身解數，結果台電不停燒煤炭。

韓國瑜指出，現在肺腺癌的死亡率排名全亞洲第2，1年有1萬人死於肺腺癌，身為總統來10次20次有什麼用，應該對中部地區居民保證，給中部地區乾淨的空氣，政府重大政策做的正確比什麼都重要。

媒體再問，國民黨副總統候選人張善政失言風波，韓國瑜表示，很多事情張善政保有赤子之心，因為這一點他選擇張善政搭檔，張善政透過選舉也是在學習，希望熱心關愛的朋友能夠更多一點肯定，如果有失言部份或不妥之處，相信張善政會自己修正。

韓國瑜本預定搭乘遠東航空班機前往金門，卻因遠航突然停飛而取消，韓國瑜對此指出，在遠航突然宣布停飛後，民航局在狀況外，遠航停飛造成很多民眾不方便，不光是金門，很多大陸台商、台生、做生意的企業家，都會造成不便，民航局在狀況外，相關單位應檢討。

韓國瑜在國民黨籍立委江啟臣陪同下，參訪薰衣草森林，了解創立的源起故事，他體驗「淨身儀式」直呼很有紓解壓力效果，韓國瑜說「全台灣最需要來的就是韓國瑜跟蔡英文」，因為2人選舉壓力都很大，應該紓解壓力一下。（編輯：陳俊碩）1081213