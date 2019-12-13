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藍營批花生之亂禍首農委會 蔡政府應負責

最新更新：2019/12/13 20:40

（中央社記者余祥台北13日電）雲林縣花生價格驟跌，國民黨雲林縣立委參選人張嘉郡今天北上召開記者會指出，民進黨立委參選人蘇治芬稱政府今年底都不會進口花生，但根據農委會網站顯示，11月還進口花生252公噸，民進黨明顯欺騙農民。

張嘉郡、前農委會主委陳保基、不分區立委參選人陳以信等人下午在國民黨召開「花生之亂說分明」記者會。

張嘉郡表示，民進黨有三騙，第一騙是農委會收購無能，卻嫁禍農會，第二騙是農委會稱用20億保價收購花生，但到目前為止沒有看到一毛錢，結果是叫農會去借錢。

第三騙是，在本土花生價格崩跌之時，農委會網站顯示，11月還從巴西、越南等地進口252公噸花生，造成花生價跌。

張嘉郡說，花生之亂的罪魁禍首就是農委會主委陳吉仲跟民進黨雲林縣立委參選人蘇治芬，呼籲所有鄉親拒絕政治騙子。

陳保基則說，這是他卸任後第一次面對媒體，主要就是看不下去，花生之亂很明顯就是政府造成的亂；他擔任農委會主委4年，僅有一次收購柑橘，從未收購其他任何產品，因為收購的做法是劣幣驅逐良幣，但蔡政府這幾年什麼都在收購。

陳以信細數從去年6月開始一連串農產銷失衡的問題，去年6月香蕉產量過剩、今年4月芭樂產量過剩、7月鳳梨產量過剩、9月則是檸檬產量過剩，10月是高麗菜價崩盤、桃竹冬茶產量過剩，現在則是花生之亂。

陳以信說，政府應讓產銷合作，但卻利用收購造成產銷衝突、劣幣逐良幣，蔡英文政府應負起責任。（編輯：林淑媛）1081213

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