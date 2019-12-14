徐永明：目標10%政黨票 黃國昌留立法院

時代力量黨主席徐永明（前中）與不分區立委參選人，14日到台中新建國市場掃街拜票，徐永明表示，目標10%的政黨票，讓不分區有4到5席的空間，有信心可以將立委黃國昌（前左）繼續留在立法院。中央社記者蘇木春攝 108年12月14日

（中央社記者蘇木春台中14日電）時代力量黨主席徐永明與不分區立委參選人，今天上午到台中掃街拜票，徐永明說，目標10%的政黨票，讓不分區有4到5席的空間，有信心可以將立委黃國昌繼續留在立法院。

徐永明今天與黃國昌、不分區立委參選人陳椒華及吳佩芸，前往台中新建國市場掃街拜票，許多市場民眾與攤商，見到輔選團隊都熱情握手招呼。

徐永明接受媒體聯訪時表示，不分區立委在台中有2名人選，包括陳椒華與吳佩芸，並將不分區立委的競選總部設在台中，代表時代力量對中部的重視，希望中部2名參選人可以全上，整個目前的情況，從民調到政黨聲勢來看，有信心可以將黃國昌繼續留在立法院。

徐永明說，時代力量未來在立法院是一個團隊，立場非常清楚，進步的價值、環保的價值、本土的堅持，希望過去4年在立法院的表現，未來能持續下去，扮演台灣政治關鍵的力量，目標10%的政黨票，讓不分區在立院有4到5席的空間。

至於總統蔡英文日前在為台灣基進黨台中立委參選人陳柏惟站台時說，民進黨與基進黨是好朋友，政黨票就「自己去決定」，媒體提問是否因此影響時代力量選情。

徐永明說，政黨票其實是公平競爭，從理念與人才出發，他之前也跟台灣民眾黨發出辯論邀請，讓不分區之間有對話，希望選民從價值及候選人的品質出發，時代力量有信心，所謂棄保效應、分票操作是不必要的。

對於是否擔心時代力量被抹紅，徐永明說，時代力量站在台灣主體的立場，這是問心無愧的，不論是反滲透、反併吞的推動，到兩岸立場的堅定，不需要再做這些政治的操作，台灣的未來需要靠大家一起努力。（編輯：黃世雅）1081214