張善政分別合體傅崐萁和黃啟嘉 避談支持誰

（中央社記者張祈花蓮縣14日電）國民黨副總統候選人張善政，今天下午在花蓮分別與無黨籍立委參選人傅崐萁、國民黨立委參選人黃啟嘉開座談會，被問到花蓮立委支持誰，張善政表示，他的選擇不該影響支持者。

由於國民黨總統候選人韓國瑜與副手張善政都與傅崐萁有私交，傅崐萁參選後，韓國瑜取消花蓮傾聽之旅，至今尚未安排花蓮行程；張善政今天出席花蓮2場座談會，到底是挺傅或挺黃備受關注。

張善政下午2時30分先在吉安鄉農會與傅崐萁合體召開「工商座談會」，邀請韓國瑜國政顧問團農業組盧紀燁、花蓮縣長徐榛蔚及花蓮工商業者到場；下午4時30分則在黃啟嘉競選總部，與黃啟嘉舉行「青年座談會」，2場座談會都不接受媒體採訪。

張善政在工商座談會致詞表示，總統蔡英文、民進黨副總統候選人賴清德都沒有真正在企業待過，不懂得如何賺錢，不管是高雄還是台灣都需要停損，下架蔡英文換人執政，而花蓮的選情和總統一樣，都需要選一個最強的人，下架民進黨。會中多次與眾人高喊韓國瑜、傅崐萁凍蒜。

傅崐萁向張善政提出國道6號延伸、環島高速路網及蘇花改二期盡快動工等政見，他說，這三項交通建設也曾和韓國瑜討論過，獲得正面肯定；張善政當場回應，交通建設一定支持。

下午張善政再趕場到韓國瑜、黃啟嘉聯合競選總部與黃啟嘉同台，召開「青年座談會」，暢談國家青年政策，張善政一進場就和支持者高喊「凍蒜」，也向鄉親推薦黃啟嘉，讓黃啟嘉進入立院，國民黨席次過半。

有支持者舉手發問，傅崐萁參選，也打出「正藍軍」身分，面對泛藍分裂，要求國民黨副總統候選人張善政表態支持誰。張善政回應，自己並非國民黨員，不清楚黨內如何協調，不應該用自己的選擇，影響其他支持者。

支持者追問，韓國瑜全台跑透透唯獨沒來花蓮，花蓮立委只有一席，又碰上泛藍分裂，但總統、副總統都不表態，支持者們都很茫然。張善政回覆，希望國民黨過半，答案就在這邊。

黃啟嘉接著緩頰，他說，張善政人站在他的競選總部，已經很明顯，已用身體表達他的選擇。化解現場緊繃氣氛。

另外，民進黨立委參選人蕭美琴今天在鳳林鎮成立後援會，掃街行程來到花蓮中區，面對泛藍分裂，蕭美琴表示，藍營內部問題不是她能左右，現階段就是全力以赴，爭取選民支持。（編輯：陳俊碩）1081214