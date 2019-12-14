卓榮泰指販毒前科 張瀚天：勇敢承認曾犯錯

（中央社記者蕭博陽彰化縣14日電）民進黨主席卓榮泰今天為立委黃秀芳助選時說，若對手較好，選輸也甘願，但黃秀芳對手是販毒前科的人。張瀚天則說，20多歲曾犯錯，他勇敢承認，但希望選舉不要只剩抹黑招數。

「護國保台」巡迴助選團「黃秀芳場次」下午在彰化藝術館前廣場舉行，民進黨主席卓榮泰、民進黨中央助選團長游錫堃、民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富等人陸續出席，眾人輪番致詞，為彰化縣第二選舉區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）競選連任的立委黃秀芳助選。

黃秀芳的競選勁敵是國民黨立委參選人張瀚天。卓榮泰指出，選舉要端出過去服務的成績單，若對手較好，選輸也甘願，但黃秀芳的對手，偏偏是一名有前科的人，而且還是販毒前科，雖然社會鼓勵犯錯的人改過自新，但自身需要先做很多好事讓人檢驗。

黃秀芳表示，大家肯定都對30年前國會亂象記憶猶新，當年立法院充斥暴力、黑金、不理性，沒想到這次國民黨竟然提名有毒品前科、沾染黑道勢力的參選人，簡直就是完全放棄台灣幾10年來民主制度的進步。

張瀚天下午出席中國國民黨總統候選人韓國瑜與國民黨立委參選人蕭景田聯合競選總部成立大會，他致詞也主動提及，民進黨選舉若不抹黑就不會選舉，希望鄉親看清、認明，選舉不能只用抹黑來糟蹋人，為何不說能為彰化爭取什麼建設、為老人與孩童創造什麼福利。

張瀚天說，20多歲曾經犯過錯，他勇敢承認，但民進黨不會執政，只會用抹黑「奧步」，沒人性地糟蹋當時一名20多歲孩子犯的錯，這樣公平嗎？因此希望鄉親支持，讓他和國民黨立委參選人柯呈枋、蕭景田、謝衣鳳，以及總統候選人韓國瑜都當選。（編輯：陳俊碩）1081214