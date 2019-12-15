馬英九台中輔選 籲民眾支持楊瓊瓔及江啟臣

（中央社記者郝雪卿台中15日電）前總統馬英九今天到台中市為立委參選人楊瓊瓔及江啟臣站台，他先陪楊瓊瓔到大雅市場掃街，接著趕到東勢出席江啟臣的造勢活動，他呼籲選民支持國民黨，下架民進黨。

馬英九上午陪同台中市第3選區（潭子、大雅、神岡、后里區）立委參選人楊瓊瓔到大雅永興宮參拜，接著到大雅市場掃街拜票，不少民眾看到馬英九紛紛要求拍照簽名，也有攤商送鳳梨、好彩頭及蒜苗，祝福楊瓊瓔高票當選。

馬英九肯定楊瓊瓔過去在立法院的戰力十足，在地方接地氣，愛民如子，這麼好的參選人，一定要再讓她進入立法院為台灣、為台中服務，即使不當立委，服務處仍繼續服務鄉親，像楊瓊瓔這麼認真努力拚命的人真的很少見，有如「拚命三娘」，呼籲所有鄉親全力支持楊瓊瓔再度進入立法院為大家服務。

馬英九結束大雅掃街活動後，再趕往東勢客家文化園區出席台中市第8選區（豐原、石岡、東勢、新社、和平區）立委參選人江啟臣的聯合競選大會，與台中市長盧秀燕、前台中市長胡志強等人同台，為江啟臣造勢，現場凍蒜聲不斷。

東勢是客家山城，馬英九先以客語向鄉親問候，並稱讚江啟臣，曾在他總統任內擔任行政院新聞局長，離開政府部門回鄉參選立委，因為當過部會首長，視角很廣，為爭取東豐快速道的興建，在立法院很努力，回鄉近8年，除打擊農產品走私，還爭取天然災害農損補助，對保存客家文化很有貢獻。

馬英九接著話鋒一轉問大家「民進黨執政大家感到滿意嗎？」去年民進黨在九合一選舉大敗，沒有改革，也沒有道歉，還說選民跟不上他們的腳步，像這樣的執政黨除了下架外，沒有其他路走。

馬英九說，民進黨執政沒有能力、也沒有意願捍衛中華民國主權，已經丟了7個邦交國，邦交國不去改善，還怪中共打壓，民進黨也沒能力及意願捍衛台灣民主，以核養綠的公投過關了，總統蔡英文還去參加反核遊行，將公投踩在腳底下，這樣踐踏民主的領袖就要下架。（編輯：屈享平）1081215