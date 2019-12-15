韓國瑜：若高雄有100元 僅能用13至15元建設

（中央社記者王淑芬高雄15日電）台北市長柯文哲日前說高雄市長韓國瑜「落跑」選總統，是因為前市府舉債太多，韓國瑜今天回應，高雄每年負債利息約20億餘元，若高雄有100元，能用在建設的僅約13元至15元。

國民黨總統候選人韓國瑜今天到大寮靶場，與國民黨高雄市第4選區（仁武區、鳥松區、大寮區、林園區）立委參選人徐慶煌一起用射擊，傳達要打擊韓黑及破除謠言，韓國瑜第一靶就瞄準「1450」（網軍之意），並射擊國家機器、斷交鎖國等汽球。

針對內政部次長陳宗彥指出「投給小黨浪費選票」惹議，韓國瑜接受媒體聯訪表示，民進黨連續幾天的發言顯示權力傲慢，民主政治的可貴在於百花齊放，人民要投給大黨或小黨也由人民決定。他質疑，「莫非不投票給民進黨就不是台灣人嗎」，呼籲台灣人用選票證明，人民才是國家主人。

另外，關於柯文哲指韓國瑜會去選總統是因為高雄市舉債太多，韓國瑜也回應，感謝柯文哲關心高雄財政。

韓國瑜強調，高雄市負債最高達新台幣3300億元，每年利息約需20億餘元，他並舉例，若高雄市有100元，能用在建設的僅約13元至15元，因為財政困窘，自己也堅持高雄市土地除了畸零地及新生抵費地外，其它都不可以隨便賣掉。（編輯：洪學廣/李亨山）1081215