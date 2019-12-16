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傳有意角逐黨主席拚2024 朱立倫：敗選考量不可取

最新更新：2019/12/16 14:17
國民黨總統候選人韓國瑜競總主委朱立倫（中）16日邀請各領域族群代表組成「跨域領航戰隊」。中央社記者王承中攝　108年12月16日
國民黨總統候選人韓國瑜競總主委朱立倫（中）16日邀請各領域族群代表組成「跨域領航戰隊」。中央社記者王承中攝　108年12月16日

（中央社記者王承中台北16日電）外傳前新北市長朱立倫願意接下國民黨總統候選人韓國瑜競總主委，是為國民黨主席及2024年鋪路，朱立倫今天表示，這是在談敗選模式，他認為任何自私自利、敗選模式的想法、考量都非常不可取，不應在此時討論。

有媒體報導指出，朱立倫願意接下韓國瑜競總主委，是為了角逐黨主席，並力拚2024年總統大位。

朱立倫今天上午在「跨域領航戰隊」記者會中接受媒體提問時表示，可以理解這說法是在談敗選模式，但他認為任何自私自利、敗選模式的想法、考量都非常不可取，也絕對不應該在此時討論，但他知道民進黨一定會幫國民黨討論，所以他也請大家幫民進黨討論一下敗選後的工作安排。

對於內政部次長陳宗彥日前出席活動時表示，政黨票投給小黨是浪費選票。朱立倫指出，民進黨執政後很多作為讓人瞠目結舌。陳宗彥是主管政黨事務的內政部次長，可以公開呼籲不要投給小黨，這樣乾脆重新修改政黨法，不准小黨設立。他認為陳宗彥不僅要道歉，還要徹查。

媒體詢問，接任競選總部主委後，常代替韓國瑜出席活動及發言，遭外界質疑參選程度比韓國瑜高。朱立倫表示，他跟韓國瑜、國民黨副總統候選人張善政，以及競選團隊，大家是用分進合擊的方式，他接任主委後，立刻整合黨務及競總，還有各縣市的區域立委，希望大家整合起來化為最大的力量，所以每個活動、工作都有代表人，發揮團隊精神、整體戰力。（編輯：紀淑芳）1081216

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