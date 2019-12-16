閃靈週末凱道開唱 主唱林昶佐同場造勢

閃靈樂團21日將在凱達格蘭大道辦演唱會，同時舉行主唱林昶佐（右）參選立委的造勢晚會。（閃靈提供）中央社記者陳秉弘傳真 108年12月16日

（中央社記者陳秉弘台北16日電）睽違4年未登台表演的閃靈樂團將於21日在凱道舉辦演唱會，同日同地也將舉辦主唱林昶佐參選立委的造勢晚會。團長Doris說，舉辦演唱會初衷是要號召更多人保護自由的生活方式。

閃靈樂團將於12月21日在凱達格蘭大道舉辦睽違4年的專場「台灣大凱旋」戶外演出，主唱Freddy、同時身為立委的林昶佐的造勢晚會「台灣大造勢」也會在同一天、同個地點一起舉辦。

林昶佐自2016年擔任立法委員開始，幾乎沒有時間參與樂團練團，閃靈樂團對外演出的次數也因此驟降，上次舉辦大型演出已是4年前於自由廣場所辦的「鎮魂護國」演唱會；這次在凱道舉辦，因場地較過往大，因此除了提升舞台、硬體規格，也邀請大型交響樂團與合唱團共演。

閃靈樂團團員對能夠再次站上舞台而感到興奮，上週五（13日）閃靈樂團的臉書粉絲頁發表了一篇「閃靈寫給Freddy和林昶佐的一封公開信」，敘述成軍以來樂團的心路歷程。

貼文中指出自林昶佐擔任立委後，「沒有時間跑國際巡迴、沒有心力辦專場演唱會、甚至這四年來整團五人到齊練團的次數大概十隻手指頭就數得完。有時心裡一氣之下會覺得Freddy真是自私，都只顧著忙自己的事。」

但貼文中也坦言，「自從Freddy成為國會的林昶佐之後，他一心想要讓台灣成為正常、安全、公平和幸福國家的初衷，從未改變。」

對於這次會舉辦這場「台灣大凱旋」的演出，林昶佐太太、閃靈樂團團長Doris葉湘怡說出初衷，「台灣站在第一線面對中國，我們要做出最堅定的選擇來保護我們自由的生活方式。希望透過大型演唱會，可以讓大家一起動員、集氣，號召更多人站出來。」

這次演唱會也邀請許多嘉賓共同參與，目前已經公布的包括滅火器樂團、血肉果汁機，立委參選人吳怡農及賴品妤，總統蔡英文也將出席。（編輯：管中維）1081216