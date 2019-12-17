吳敦義辱罵總統 民進黨：造口業轉移焦點

（中央社記者劉冠廷、葉素萍台北17日電）國民黨主席吳敦義今天批評總統蔡英文說，「蔡英文這衰尾查某」，這樣衰的人當總統，要讓她下台。民進黨發言人戴瑋姍說，吳敦義不應靠造口業來轉移自己領導無方的事實。

韓國瑜全國暨台北市勞工後援會成立大會今天成立，包括國民黨主席吳敦義、前主席連戰、韓國瑜全國競選總部主委朱立倫、韓國瑜以及國民黨副總統候選人張善政都分別到場，向在場的勞工朋友請託拜票。

吳敦義致詞時批評總統蔡英文，稱蔡總統在治安、經濟等方面做得不好，他說，台灣很久沒有分屍案，但蔡總統上任後就發生了，他更形容「蔡英文這衰尾查某」，這樣衰的人當總統，要讓她下台。

此外，吳敦義也談到兩岸的狀況，他重述九二共識一中各表的意涵，以及國、共兩黨過去的互動，強調一中各表最好，反對一國兩制，「我們不同意一國兩制，同意一中各表的九二共識」，維持兩岸和平穩定發展。

戴瑋姍說，吳敦義身為國民黨主席，講話卻口無遮攔、只會造口業；吳敦義提名吳斯懷進入立委不分區名單，使全黨上下不知所措，更讓台灣必須全力抵抗傾中退將進入國會，讓全民怨聲載道。

戴瑋姍指出，吳敦義是最沒有資格評論台灣衰不衰的人，「他不應靠造口業來轉移自己領導無方的事實。」（編輯：郭萍英）1081217