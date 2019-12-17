更多編輯台推薦新聞：
專題／澳門主權轉移20週年 澳港比一比
兩岸

專題／澳門主權轉移20週年 澳港比一比

從不得選美到橫掃全球5大賽 非裔佳麗百年奮鬥史
國際

從不得選美到橫掃全球5大賽 非裔佳麗百年奮鬥史

專題／互動圖表看台灣民主 20年總統選情全解析
互動專題

專題／互動圖表看台灣民主 20年總統選情全解析

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負
政治

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

吳敦義辱罵總統 民進黨：造口業轉移焦點

最新更新：2019/12/17 18:59

（中央社記者劉冠廷、葉素萍台北17日電）國民黨主席吳敦義今天批評總統蔡英文說，「蔡英文這衰尾查某」，這樣衰的人當總統，要讓她下台。民進黨發言人戴瑋姍說，吳敦義不應靠造口業來轉移自己領導無方的事實。

韓國瑜全國暨台北市勞工後援會成立大會今天成立，包括國民黨主席吳敦義、前主席連戰、韓國瑜全國競選總部主委朱立倫、韓國瑜以及國民黨副總統候選人張善政都分別到場，向在場的勞工朋友請託拜票。

吳敦義致詞時批評總統蔡英文，稱蔡總統在治安、經濟等方面做得不好，他說，台灣很久沒有分屍案，但蔡總統上任後就發生了，他更形容「蔡英文這衰尾查某」，這樣衰的人當總統，要讓她下台。

此外，吳敦義也談到兩岸的狀況，他重述九二共識一中各表的意涵，以及國、共兩黨過去的互動，強調一中各表最好，反對一國兩制，「我們不同意一國兩制，同意一中各表的九二共識」，維持兩岸和平穩定發展。

戴瑋姍說，吳敦義身為國民黨主席，講話卻口無遮攔、只會造口業；吳敦義提名吳斯懷進入立委不分區名單，使全黨上下不知所措，更讓台灣必須全力抵抗傾中退將進入國會，讓全民怨聲載道。

戴瑋姍指出，吳敦義是最沒有資格評論台灣衰不衰的人，「他不應靠造口業來轉移自己領導無方的事實。」（編輯：郭萍英）1081217

延伸閱讀
吳敦義指民進黨不顧民生 總統：失格了

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報