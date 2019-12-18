更多編輯台推薦新聞：
圖輯／蔣經國日記揭與美斷交時痛苦 決定先安人心
政治

圖輯／蔣經國日記揭與美斷交時痛苦 決定先安人心

遭吳敦義辱罵 蔡總統：無法接受對女性人身攻擊
政治

遭吳敦義辱罵 蔡總統：無法接受對女性人身攻擊

專題／澳門主權轉移20週年 澳港比一比
兩岸

專題／澳門主權轉移20週年 澳港比一比

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負
政治

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

回應泛藍新共主 郭台銘：國民黨不敢面對現實

最新更新：2019/12/18 12:16

（中央社記者葉臻新北18日電）鴻海創辦人郭台銘今天接受媒體聯訪，針對是否會成為泛藍新共主，他表示，國民黨不敢面對現實，「黨主席是不是真的能把國民黨帶到未來的另一個一百年，是大家值得思考的問題」。

郭台銘上午陪同立委參選人李縉穎前往新北市選舉委員會進行立委選舉號次抽籤，郭台銘接受媒體聯訪時，媒體詢問他是否會成為泛藍新共主。

郭台銘表示，國民黨不敢面對現實，「百歲政黨要改變談何容易」，但他不急、不求，出來做就是替國民黨、替全台灣的老百姓服務，「黨主席是不是真的能把國民黨帶到未來的另一個一百年，是大家值得思考的問題」，一切以人民、國家為主。

郭台銘表示，自己沒有那麼想要當官，並要大家把他4月17日第一次進國民黨中央黨部時講的話調出來看，「那時候把國民黨主席吳敦義嚇的都跑掉了，現在可以證明我講的是對的」，國民黨一定要重新改造、重生。

媒體詢問，今天有週刊報導富士康疑似遭內鬼盜賣iPhone零組件的暗黑內幕，可能重創鴻海集團的形象。

郭台銘表示不知道此事，他已經不在經營層，「經營者要負責任」，他也表示，若真有此事，任何的公司有這麼大的量體、百萬個員工，總會有一兩個發生不合理的事，一切依法辦理。

媒體詢問郭台銘怎麼看總統蔡英文推出的0到6歲國家養政策，郭台銘表示，這個不是預算，而是國安的問題，「現在買這麼多飛機回來，10年20年後誰來開」，現在讓年輕人多生小孩是一個划算的投資，很高興提出這個政策讓藍綠兩黨都接受。（編輯：李錫璋）1081218

延伸閱讀
郭台銘退黨拒慰留 國民黨註銷黨籍郭台銘退黨國民黨慰留 郭辦：不接受盼好聚好散傳捐款馬英九張善政 郭辦：非外界所稱大筆金額

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報