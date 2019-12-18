回應泛藍新共主 郭台銘：國民黨不敢面對現實

（中央社記者葉臻新北18日電）鴻海創辦人郭台銘今天接受媒體聯訪，針對是否會成為泛藍新共主，他表示，國民黨不敢面對現實，「黨主席是不是真的能把國民黨帶到未來的另一個一百年，是大家值得思考的問題」。

郭台銘上午陪同立委參選人李縉穎前往新北市選舉委員會進行立委選舉號次抽籤，郭台銘接受媒體聯訪時，媒體詢問他是否會成為泛藍新共主。

郭台銘表示，國民黨不敢面對現實，「百歲政黨要改變談何容易」，但他不急、不求，出來做就是替國民黨、替全台灣的老百姓服務，「黨主席是不是真的能把國民黨帶到未來的另一個一百年，是大家值得思考的問題」，一切以人民、國家為主。

郭台銘表示，自己沒有那麼想要當官，並要大家把他4月17日第一次進國民黨中央黨部時講的話調出來看，「那時候把國民黨主席吳敦義嚇的都跑掉了，現在可以證明我講的是對的」，國民黨一定要重新改造、重生。

媒體詢問，今天有週刊報導富士康疑似遭內鬼盜賣iPhone零組件的暗黑內幕，可能重創鴻海集團的形象。

郭台銘表示不知道此事，他已經不在經營層，「經營者要負責任」，他也表示，若真有此事，任何的公司有這麼大的量體、百萬個員工，總會有一兩個發生不合理的事，一切依法辦理。

媒體詢問郭台銘怎麼看總統蔡英文推出的0到6歲國家養政策，郭台銘表示，這個不是預算，而是國安的問題，「現在買這麼多飛機回來，10年20年後誰來開」，現在讓年輕人多生小孩是一個划算的投資，很高興提出這個政策讓藍綠兩黨都接受。（編輯：李錫璋）1081218