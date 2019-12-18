首場電視政見發表會登場 時力拋7大提問

（中央社記者王揚宇台北18日電）2020總統大選首場電視政見發表會今晚登場；時代力量上午召開記者會，對3位總統候選人提出包括青年低薪怎麼解、居住正義怎實現等7大問題，要求他們表態說明。

時代力量黨主席徐永明、立委黃國昌，以及不分區立委參選人吳佩芸、邱顯智、翟本喬、白卿芬今天召開記者會，並拋出7大提問，要總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜等3位總統候選人明確回答。

時代力量這7大提問的主軸為，青年低薪怎麼解、居住正義怎實現、弊案究責怎貫徹、特權酬庸怎杜絕、司法改革怎兌現、紅媒滲透怎反制、市場秩序怎建立。

吳佩芸說，低薪拖垮年輕人的未來，過去政府跟很多候選人都主張，要透過產業升級帶動薪資，但基本工資調漲是最有效的政策工具；因此，她想問各總統候選人，是否支持訂定最低工資法，透過透明化的計算公式來保障權益。

徐永明表示，各總統候選人是否認為台灣房價過高、是否支持實際登錄2.0及修法課徵囤房稅，而當執政黨在講世代共榮時，就應解決低薪、高房價問題，這樣才能真的世代共榮，否則低薪、高房價持續下去，是世代剝削。

徐永明也指出，不論是從主權、平權、世代正義的角度來說，都不可能支持國民黨及親民黨的總統候選人，但時力很想知道，總統蔡英文連任後，方向是什麼；此外，支持蔡總統並不難，但她是否支持並落實實價登錄2.0、囤房稅。

黃國昌則舉從2016年開始，台灣發生包括TRF、兆豐案、慶富獵雷艦案、普悠瑪悲劇、南方澳跨港大橋斷橋案等多起弊案該如何究責、杜絕酬庸等議題發言。

黃國昌說，這不完全是在蔡政府任內所發生的禍因，很多弊案是源於馬政府時期，而全體國人關心的，是在這些案子發生後，到底要怎樣追究責任、有效求償。

黃國昌表示，金融部門裡面有金融幫、交通部門則有交通幫，長期拉幫結派的關係，導致公平正義無法實現；因此，他要問各總統候選人，願不願意建立金融旋轉門條款、建立公平透明專業的遴選機制等。（編輯：林孟汝）1081218