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蔡總統火力全開批韓 天馬行空沒帶領國家能力
首頁 / 政治

臉書挺蕭美琴挨批 蔡碧仲：未違反行政中立

最新更新：2019/12/18 17:05

（中央社記者余祥、蕭博文台北18日電）國民黨今天表示，繼內政部次長陳宗彥藉宣導模擬投票之名，要新住民票投民進黨，違反行政中立之後，法務部政務次長蔡碧仲在臉書發文支持民進黨立委參選人蕭美琴，違背司法獨立、檢調公正原則，呼籲民進黨撤換蔡碧仲。

蔡碧仲下午表示，政務人員不在公務人員行政中立法規範內，他沒有違反行政中立，也沒有擔任法務部政次而不自制的問題。

國民黨透過新聞稿表示，民進黨為求勝選，一而再破壞國家行政中立的原則，削減民眾對國家機器維持超然運作的信心，呼籲民進黨立即撤換蔡碧仲，還給司法檢調機關獨立自主的空間。

國民黨指出，蔡碧仲去年代理花蓮縣長時曾表示「會秉持行政中立的立場，服務花蓮的父老鄉親」，但換了位置就換了腦袋，難道身為法務部次長的蔡碧仲就不需要秉持行政中立、就不需要公正、客觀了嗎。

國民黨表示，法務部掌管國家檢調系統，卻公然支持特定參選人，讓人民對於檢調機關查察賄選、防止選務弊端的功能產生懷疑。

國民黨指出，蔡碧仲擔任法務部次長以來爭議不斷，曾為高鐵上掉新台幣300萬元的民進黨立委陳明文護航說分次提領方式沒問題；因操作網軍遭起訴的楊蕙如委任律師也曾服務於蔡碧仲的律師事務所；蔡碧仲11月在反賄選活動上居然大酸「不能讓靠狗屁倒灶、矇騙的人選上國家元首」等，蔡碧仲種種作為已經明顯不適任法務部的工作。

蔡碧仲下午在法務部辦公室受訪時說，他是政務人員，但政務人員不在現有的公務人員行政中立法規範之內，而且他是屬於依照政治考量而定進退的人員，即便依照政務人員法草案，基於政黨政治理念政治任命的人員，還是可以助選、站台、造勢。

蔡碧仲說，他曾代理花蓮縣長，跟蕭美琴互動非常好，因為蕭美琴要爭取連任，基於個人情誼，在臉書上發表代理期間對蕭美琴的了解與推薦，而且是在私人臉書。

他表示，擔任法務部政務次長，執行公務期間不適合也不宜做一些利用行政資源使人投票或不投票的行為，這是一種自制的行為，因此他沒有違反行政中立的問題，也沒有擔任法務部政次而不自制的問題。（編輯：謝佳珍）1081218

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