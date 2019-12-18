開挖韓國瑜岳父砂石場 初步研判未掩埋廢棄物

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）因應立委質疑，國產署今天開挖國民黨總統候選人韓國瑜岳父李日貴先前經營的砂石場；國產署表示，首日開挖尚未發現掩埋廢棄物情形，19日將繼續調查，至於土壤污染檢測，預計在23日採樣。

國產署中區分署表示，為確認時代力量立委黃國昌先前質疑，韓國瑜妻子李佳芬父親李日貴先前經營的大通砂石場，底下是否有遭掩埋廢棄物或土壤污染情形，因此在今天上午10時展開開挖作業查明，前後作業時間需2天。

中區分署指出，今天首日開挖，初步研判尚未發現有掩埋廢棄物情形。整體預計開挖範圍包括雲林縣西螺鎮東南段1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-8、1-11、1-13地號8筆國有土地，面積合計近4公頃，以間隔30公尺為原則，預計開挖38點，今天已開挖24點，19日將繼續開挖。

至於土壤污染情形，中區分署表示，將交由公開招標委託，並經行政院環保署認定合格的廠商進行土壤檢測，將依環保署「土壤污染評估調查及檢測作業管理辦法」規定的「網格法」辦理採樣，以土壤污染管制標準規定的重金屬為檢測項目，就採樣結果進行檢測。

中區分署說，委託檢測廠商將在12月23日赴現場進行採樣，檢測結果約需一個月。

中區分署重申，本次開挖及檢測作業，是為了回應立委要求，基於土地管理機關的立場予以查明釐清，並非媒體報導的栽贓、抹黑情事。（編輯：林興盟）1081218