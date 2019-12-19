蔡碧仲臉書挺蕭美琴 花蓮泛藍立委參選人不滿

（中央社記者張祈花蓮縣19日電）法務部政務次長蔡碧仲日前在臉書為民進黨立委蕭美琴助選惹議。花蓮2名泛藍立委參選人今天表達不滿，國民黨黃啟嘉籲司法人員不應越紅線，無黨籍傅崐萁批民進黨濫用國家資源。

蔡碧仲17日在個人臉書以「一張照片後的故事，全心奉獻花蓮的蕭美琴」為題，發文支持民進黨立委參選人蕭美琴，遭質疑違反行政中立。蔡碧仲雖堅稱自己是政治任命，不受公務人員行政中立法規範，但在法務部長蔡清祥勸「謹言慎行」後，蔡碧仲臉書已不見這則貼文。

黃啟嘉今天接受媒體聯訪表示，司法是人民最後的依靠，絕不能受政治影響，蔡碧仲身為法務部政務次長，卻公開支持蕭美琴，「根本是幫倒忙」，要求蔡碧仲應收回挺蕭言論並道歉，維護司法尊嚴和國人對司法的期待。

傅崐萁今天也表示，遺憾看到行政院公器、國家資源被民進黨濫用、踐踏，「去年九合一大選前東廠進駐，現在距離選戰只剩23天，民進黨再次動用東廠恫嚇，威脅地方鄉親，花蓮人無法接受」。

對於蔡碧仲力挺惹議，蕭美琴表示，自己在艱困選中的努力，很感謝來自各方各地的溫暖支持，蔡碧仲曾代理花蓮縣長，了解在花蓮服務的辛苦，至於臉書發文的適法性或妥當性，她尊重法務部的決定。（編輯：謝雅竹）1081219