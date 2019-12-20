勞工遊行1/4登場 勞團6問總統候選人

勞團2020工鬥20日召開記者會宣布，將提出「6提問1要求」給各總統、立委候選人表態，同時也演出行動劇，呼籲各總統候選人提出對勞工有利政見。中央社記者吳欣紜攝 108年12月20日

（中央社記者吳欣紜台北20日電）2020總統大選在即，勞團2020工鬥今天提出「6提問1要求」，包含設定基本工資調漲期程等，要求總統、立委候選人承諾，也將在明年1月4日召開遊行，公布候選人表態結果。

18日是總統候選人的第一場政見發表會，勞團不滿3名總統候選人都沒有針對勞工政策進一步說明，因此組成2020工鬥，今天在立法院門口召開記者會，要求2020總統候選人與立法委員參選人能針對勞團提出的6大問題與1個要求具體回應。

勞團提出的6大問題包含是否願意增加國定假日、設定基本工資調漲至3萬期程、降低工會籌組門檻至10人或是員工人數1/2、是否願意立法促進直接僱傭並協助派遣轉正、是否願意廢除移工私人仲介制度及增加勞工退休保障包含保證勞保年金不修惡、增加勞退新制雇主提撥6至9%，1個要求則是立刻解決國道收費員案。

新北市產業總工會理事長洪清福表示，這次大選包含國民黨、民進黨及親民黨都沒有提出比較合理、比較照顧勞工的勞工政策，因此勞團結盟提出6大問題及1大要求，並送至各總統競選總部、立委競選總部，要求候選人對此表態、具體承諾。

洪清福指出，明年1月4日也將舉行全國勞工大遊行，屆時將會公布所有候選人的回應，若有候選人採取堅決反對意見，勞團也會到其選區辦理反輔選活動，沒有要求候選人要立刻做到，但候選人必須承諾且跟勞工或工會好好討論。

記者會最後，2020工鬥也演出行動劇表現台灣勞工面對3名候選人的狀態及處境，包含批評親民黨總統候選人宋楚瑜提出的政策是「活在舊時代」、國民黨總統候選人韓國瑜「只開芭樂票」及民進黨總統候選人蔡英文「只賣芒果乾」，呼籲各總統候選人提出對勞工有利政見。（編輯：葉俐緯）1081220