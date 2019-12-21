國軍增購F-16 美專家：有助反制共機繞台

F-16V專題3（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）中共軍機近年頻繁繞台，對台灣空防構成威脅。美國專家指出，台灣增購66架F-16V，機隊規模擴大，防衛能力大幅提升，有助於反制共機行動，但無法根本改變台灣安全情勢。

國軍現有142架1990年代採購的F-16A/B戰機，正逐步升級成F-16V。根據中華民國空軍官網說明，增購的F-16V預定2022年啟動生產，2023年起陸續交機，屆時國軍F-16機隊陣容將更壯盛，有助抵禦中共軍機進犯。

美國智庫蘭德公司（RAND）資深防衛政策分析師洛斯坦波（Michael Lostumbo）向中央社指出，戰鬥機是因應共機繞台與空域侵犯行動的首選，在反制共軍威脅上能發揮重要作用。台灣增購F-16V顯著擴大機隊規模，但也需要配備足夠的空對空武器。

F-16V與舊款機型相比，航程、推力與機身結構都有升級，但最受矚目的改良，莫過於採用諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）先進的APG-83主動相位陣列雷達（AESA），號稱能同時鎖定20個目標，在更遠距離精準發射彈藥。

F-16被歸類為第四代戰機，製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）指出，有了APG-83，F-16和F-22、F-35的主動相位陣列雷達軟硬體具有共通性，因而掌握第五代戰機的雷達能力。

美國「國家利益」（The National Interest）官網7月刊登自由作家羅布林（Sebastien Roblin）文章指出，F-16V飛行員藉由頭盔瞄準系統，在視線範圍內望向敵機便能鎖定，機鼻不必對準目標，這在搭配AIM-9X響尾蛇空對空飛彈上很有用。

此外，F-16V還配備自動地面防撞系統（Auto GCAS），可在飛行員失能情況下協助戰機恢復正常飛行。羅布林表示，這對難以替換失事戰機的台灣來說是重要保障。

儘管如此，羅布林估計共軍現有1700架具即戰力的軍機，不僅數量遠超過國軍含F-16、幻象2000、經國號與教練機在內的380架，共軍殲11D、蘇愷35等四代半戰機數量也與日俱增。

台灣據傳曾考慮向美採購F-35，最後選擇了F-16V。中華民國空軍官網以價格、後勤維修、獲得時間及轉換訓練時間為由強調，採購F-16V比F-35更符合國軍現階段需求。

空軍向美採購66架F-16V（Block70）戰機，針對為何採購F-16V而非F-35，空軍官方網站製作圖表，列舉差異說明F-16V優勢。（圖取自中華民國空軍網頁air.mnd.gov.tw）

蘭德公司的洛斯坦波指出，國軍改裝F-16A/B並添購F-16V，兩者雖有差異但存在共通性，比起引進完全不同的機型，沿用F-16將降低國軍付出的維修保養與備用零件成本。

台灣為66架F-16V付出80億美元採購成本，洛斯坦波估計，這批新機每年作業維持費用也要1.5億美元（約新台幣45億元）左右，是筆重大投資。他表示，台灣勢必要思考，每年是否還要花費約4.5億美元維持經國號與幻象2000運作。

費城智庫外交政策研究所（FPRI）亞洲計畫主任戴傑（Jacques deLisle）受訪表示，這筆軍購將顯著提升台灣防衛能力，但台灣安全情勢沒有根本變化。

戴傑說，兩岸軍事平衡已偏向對中國有利的一方，失衡日益嚴重，台灣安全終究取決於美國是否願意干預並提供支援。台灣防衛能力關鍵在於嚇阻共軍進犯，兩岸一旦開戰，台灣須有能力撐到美軍馳援，添購的F-16V將對此產生助益。（編輯：周永捷）1081221