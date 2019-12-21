F16V等重大軍購案 國防部：已與美方簽署發價書

國防部發言人史順文21日證實，台灣向美國採購新式戰機等重大軍購案，已與美方完成簽署發價書。圖為經由「鳳展專案」改良的F-16V戰機。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩、江今葉台北21日電）國防部發言人史順文今天證實，為因應敵情威脅及整體防衛需求，台灣向美國採購新式戰機等重大軍購案，已經依照計畫的節點，與美方完成簽署發價書（LOA）。

媒體今天報導，美國在台協會與台灣軍方代表，已在13日簽署包括F-16V戰機、M1A2T戰車及新型拖式反裝甲飛彈系統等3大軍購案合約，總金額達到新台幣2900億元。台美軍購案完成合約簽署，也宣示3大軍購案由議約階段進入執行階段。

國防部發言人史順文向中央社記者表示，軍售顯示美方對台灣國防安全的高度重視，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及亞太區域的和平、穩定。

另外，對於美國行政部門與國會長期以來依據台灣關係法與六項保證持續對台軍售，重視台灣安全以及維護台海和平穩定，駐美代表處表示感謝。（編輯：林興盟）1081221