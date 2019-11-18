F-16V部署東部 學者：有利牽制共軍航空母艦

（中央社記者游凱翔台北18日電）共軍002航空母艦昨天航經台灣海峽，戰略學者林穎佑今天表示，未來遼寧號、002等兩艘航艦打擊群，極有可能以繞台方式包圍台灣，未來國軍對美採購的F-16V若部署台東，及配合雄三飛彈、潛艦等，都能有效牽制共軍航空母艦。

中國首艘自製航空母艦編號002號，昨天由北向南編隊自東海航經台灣海峽，期間美國神盾艦韋恩．邁耶號（USG Wayne E. Meyer DDG 108）、日本自衛隊神盾艦島風艦（DDG 172）在後尾隨，國防部全程派遣機艦監控。

根據國防部公開訊息，此次共軍編號002號航艦航經台灣海峽，為日前海試後首次通過；而另一艘共軍航空母艦「遼寧號」，上次通過台灣海峽，則是今年6月25日。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑接受中央社訪問時表示，近兩年中國有許多研究在討論「雙航母編隊協同作戰」，未來極有可能共軍的航艦遼寧號、002等2艘航空母艦，其中一艘由台灣海峽南下；另一艘則從太平洋北上上，屆時台灣將會被兩個航艦打擊群包圍，對於國軍來說更是一大壓力。

至於國軍的因應方式，林穎佑指出，這也是為什麼對美採購66架F-16V（Block70）可能將部署在台東志航空軍基地的原因，由於過往台灣的軍事戰略都是將重兵部署在西岸，但隨著共軍對台的威脅持續加大，除了將F-16V部署在東部外，加上有雄三飛彈等，能夠有效產生嚇阻。

林穎佑提到，除了F-16V及雄三之外，屆時即將加入海軍的潛艦等，都能夠牽制共軍航空母艦的作戰能力。（編輯：林興盟）1081118