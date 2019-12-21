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美對台F-16軍售案
美國國務院8月21日批准台灣66架F-16V軍購案，行政院編列新台幣2472億3883萬元特別預算，立法院會11月22日三讀通過，全案僅減列1000萬元，軍方預計12月與美方簽署發價書。
美對台F-16軍售案
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美對台F-16軍售案1/26

F-16V簽署發價書 首批預計112年起交機

最新更新：2019/12/21 15:20
根據民國106年國防報告書刊載的「台美軍售流程」，由台灣依作戰需求擬定所需武器後，送交報價需求信函，由美國審查後回覆報價資料。（取自106年國防報告書）
根據民國106年國防報告書刊載的「台美軍售流程」，由台灣依作戰需求擬定所需武器後，送交報價需求信函，由美國審查後回覆報價資料。（取自106年國防報告書）

（中央社記者游凱翔台北21日電）F-16V（Block70）發價書日前完成簽署，針對交機時程及方式，軍方指出，美方預計民國112年交付單、雙座各一架，115年全數交機；屆時F-16V將從美國飛回台灣，將爭取由台灣飛官同乘。

空軍以代號「鳳翔專案」，向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地，發價書已正式與美方簽署，代表軍購案由議約階段進入執行階段。

國防部發言人史順文證實，為因應敵情威脅及整體防衛需求，台灣向美國採購新式戰機等重大軍購案，已經依照計畫的節點，與美方完成簽署發價書（LOA）。

史順文向中央社記者表示，軍售顯示美方對台灣國防安全的高度重視，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及亞太區域的和平、穩定。

立法院10月29日三讀通過「新式戰機採購特別條例」，11月22日三讀通過「新式戰機採購特別預算」，編列新台幣2472億2883萬元，從民國109年至115年分7年執行。

針對交機時程，軍方指出，美方預計112年交付單、雙座各一架，並讓空軍進行測試；從113年起分批交機、一批可交付4至5架，預計115年可完成總數66架交機作業。

至於交機方式，國防部長嚴德發表示，將爭取比照F-16A/B戰機在86年交機時的模式，單座由美方人員駕駛、雙座由美方人員及空軍飛官同乘。

國防部國防採購室主任黃希儒指出，按照美國對全世界的規定，戰機出廠後的所有權都是買方國家，因此即使單座是由美方飛行，也是台灣負責任，但戰機及人員都有保險。

軍方人士透露，F-16A/B在86年從美國飛回台灣時，共空中加油19次、平均約1小時加一次油，油量須保持安全範圍。

當時共分3段航程，分別是「德州沃斯堡至夏威夷希肯空軍基地」，飛行3784哩、耗時8小時50分、空中加油9次；「夏威夷至關島安德森空軍基地」，飛行3790哩、耗時8小時20分、空中加油6次；「關島至嘉義空軍基地」，飛行1744哩、耗時4小時40分、空中加油4次。

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元，由美國洛克希德馬丁與漢翔，將空軍現有的F-16A/B升級為F-16V（Block20），若再加上向美國採購66架全新F-16V（Block70）戰機，台灣未來擁有的F-16機隊數量逾200架，將成為亞太地區最大使用國，漢翔17日與洛馬簽署策略聯盟合作協議書，推動成立F-16戰機的亞太維修中心。（編輯：紀淑芳）1081221

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