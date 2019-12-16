漢翔與洛馬將簽協議 推F-16亞太維修中心

（中央社記者游凱翔台北16日電）空軍正將現有的F-16A/B升級為F-16V（Block20），若再加上未來66架全新的F-16V（Block70），台灣未來擁有機隊數量逾200架，將成為亞太地區最大使用國；因此漢翔明天將與洛克希德馬丁公司簽署策略聯盟合作協議，推動成立F-16戰機的亞太維修中心。

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，將空軍現有的F-16A/B升級為F-16V（Block20）；另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美國採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地。

這項簽約儀式明天上午將在台中漢翔沙鹿廠區進行，屆時行政院長蘇貞昌將與會；此外，洛馬公司的代表及試飛員、國防部官員及空軍試飛員、經濟部官員等也將到場。

漢翔公司指出，漢翔與洛馬團隊群策群力，利用智慧、經驗及能量進行F-16構改這個不可能的任務；同時，也呼應政府推動維修在地化，漢翔將與洛馬公司簽署策略聯盟合作協議書，盼能與國際航太指標公司策略聯盟，帶動國家產業升級與經濟發展。

國防部長嚴德發11月就曾訪視漢翔了解第一線施工情形；國防部當時指出，漢翔正全力投入戰機性能提升、結構延壽等項目施工，預計在民國112年全數完成；另外，由於台灣未來擁有機隊數量逾200架，將成為亞太地區最大使用國，漢翔積極向美國原廠爭取成為F-16亞太維修基地。（編輯：蘇志宗）1081216