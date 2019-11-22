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美對台F-16軍售案
美國國務院8月21日批准台灣66架F-16V軍購案，行政院編列新台幣2472億3883萬元特別預算，立法院會11月22日三讀通過，全案僅減列1000萬元，軍方預計12月與美方簽署發價書。
美對台F-16軍售案
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美對台F-16軍售案2/23

F-16V特別預算通過 預計12月簽署發價書

最新更新：2019/11/22 13:10
行政院編列新台幣2472億3883萬元特別預算，向美國採購66架F-16V（Block70）戰機，立法院長蘇嘉全22日敲槌三讀通過中央政府新式戰機採購特別預算，全案僅減列1000萬元、科目自行調整。中央社記者施宗暉攝　108年11月22日
行政院編列新台幣2472億3883萬元特別預算，向美國採購66架F-16V（Block70）戰機，立法院長蘇嘉全22日敲槌三讀通過中央政府新式戰機採購特別預算，全案僅減列1000萬元、科目自行調整。中央社記者施宗暉攝　108年11月22日

（中央社記者游凱翔台北22日電）立法院會今天三讀通過F-16V（Block70）新式戰機採購特別預算，國防部發言人史順文少將表示，此案有助提升整體空防戰力，更讓國軍有信心面對各種威脅；軍方人士指出，預計12月簽署發價書，規劃112年交付2架，並由美國直飛來台。

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，共同將現有142架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地。

立法院10月29日三讀通過「新式戰機採購特別條例」，規定F-16V（Block70）軍購所需經費上限2500億元等6條條文，賦予採購戰機預算編列的法源依據；立法院會上午三讀通過「新式戰機採購特別預算」，全案僅減列1000萬元、科目自調。

史順文表示，感謝行政院、立法院及國人的支持，讓此案能夠順利通過，F-16V（Blcok70）有助於大力提升國家安全、整體空防戰力，也讓國軍更有信心面對各種威脅。

軍方人士指出，預計12月與美方正式簽署發價書，若順利簽署發價書，美國規劃112年先交付單、雙座機各一架讓空軍測試，並從113年起分批交機，預計一批可交付4至5架，並在115年全數完成66架的交機作業。

軍方人士表示，此次交機方式將由美國直飛來台灣，並爭取比照現有F-16A/B戰機在86年交機時的模式，單座由美方人員駕駛、雙座由美方人員及空軍飛官同乘。

根據民國106年國防報告書刊載的「台美軍售流程」，先由台灣依作戰需求擬定所需武器後，送交報價需求信函，由美國審查後回覆報價資料，台灣完成整理獲得規畫書後，再送交發價書需求信函，美國進行跨部會審查後「進行知會國會程序」、「國防安全合作局（DSCA）網站公告」及「回覆發價書」後，台灣才會簽署發價書。（編輯：張均懋）1081122

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