F-16V戰機採購特別預算 立法院火速三讀通過

（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北22日電）行政院編列新台幣2472億3883萬元特別預算，向美國採購66架F-16V（Block70）戰機，立法院會今天三讀通過中央政府新式戰機採購特別預算，全案僅減列1000萬元、科目自行調整。軍方預計12月與美方簽署發價書。

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資約1100億元，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，共同在台中將現有142架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地。

立法院10月29日三讀通過「新式戰機採購特別條例」，規定這次軍購所需經費上限為2500億元等6條條文，賦予採購戰機預算編列的法源依據。

行政院會10月31日通過特別預算案，民國109年至115年共編新台幣2472億3883萬元，並送立法院審議，而行政院長蘇貞昌與國防部長嚴德發、行政院主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮11月12日到立法院，報告中央政府新式戰機採購特別預算案編製相關情形。

蘇貞昌當時指出，近年來中國逐年擴增軍費，對台灣空防威脅大幅提升，這次獲美方同意售予66架F-16V（Block70）新式戰機，再次顯示台灣是美國「印太戰略」中重要的安全夥伴。

隨後，立法院財政委員會、外交及國防委員會於11月13日聯席審查「新式戰機採購特別預算」，經朝野立委審查後，最後初審通過，僅減列1000萬元、科目自調。

空軍參謀長劉任遠中將初審時表示，若全案日後順利在立法院三讀通過，預計12月與美方簽署發價書。

全案從行政院會10月31日通過特別預算案，到立法院會三讀通過，僅僅花了不到一個月，在立法院審議的法案與預算案中，可說是火速通過，關鍵在於朝野願意放下一個月的協商期。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，買戰機對於提升中華民國的國防有幫助，國民黨團願意支持。（編輯：蘇龍麒）1081122