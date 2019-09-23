空軍證實 對美軍購66架F-16V將駐防台東

立法院外交及國防委員會23日初審通過「新式戰機採購特別條例草案」，使空軍向美國採購66架、總價約新台幣2500億元的F-16V（block70）戰機有法源依據，全案須交由黨團協商。圖為F-16V戰機。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北23日電）空軍對美採購66架F-16V（block70）戰機，空軍參謀長劉任遠中將今天證實，新戰機將組成一個新聯隊並進駐台東志航基地外，原駐守訓練聯隊將縮編，改隸屬空軍官校訓練指揮部。

立法院外交及國防委員會今天初審通過「新式戰機採購特別條例草案」，使空軍向美國採購66架、總價約新台幣2500億元的F-16V（block70）戰機有法源依據，全案須交由黨團協商。

民進黨立委趙天麟質詢表示，新戰機建軍攸關人力問題，雖建軍地點尚未確定，除了原有142架由F-16A/B升級而成的F-16V（block20）外，對美軍購F-16V（block70）又多了66架戰機，飛官、地勤等員額是否足夠、建軍地點，將牽涉人員預先規劃。

劉任遠答詢表示，空軍未來會在台東成立新的戰術戰鬥機聯隊，原駐守台東的訓練聯隊將縮編併入空軍官校訓練指揮部之下。因為新式高教機陸續成軍後，國軍既有訓練軍機架次會減少，藉此能使空軍訓練單位統一指揮。

劉任遠也說，雖然減少一個單位、增加一個單位，但人力仍有落差，因此，空軍明年起空勤、地勤人員都會增加招收，並按照未來戰機撥交數量增加人力，盼成軍時人裝編現可達80％以上。

國防部長嚴德發也表示，空軍預計有387名人力需要國防部支援，國防部會全力支援空軍。

目前空軍共有7個聯隊、1個指揮部。分別是位在台南及澎湖的一聯隊（IDF經國號）、位在新竹空軍基地的二聯隊（幻象2000）、位在台中清泉崗的三聯隊（IDF經國號戰機）、位在嘉義的四聯隊（F-16）、位在花蓮的第五戰術混合聯隊（F-16、RF-16、F-5）、位在屏東及金門的第六混合聯隊（E-2K預警機、C-130H運輸機、P-3C反潛機）、位在台東志航的第七飛行訓練聯隊（F-5），以及位在台北的松山基地指揮部（行政專機）。（編輯：紀淑芳）1080923