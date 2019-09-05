蝮蛇Viper命名F-16V 國防部：接地氣說法

空軍向美採購F-16V戰機，針對取名「V」原因，國防部解釋，V是「Viper蝮蛇」之意。圖為經由「鳳展專案」改良的F-16V戰機。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北5日電）空軍向美採購F-16V戰機，針對取名「V」原因，國防部今天解釋，V是「Viper蝮蛇」之意，是最熟悉、最接地氣說法；軍事專家補充，V是概稱，所有F-16機型均可適用，未來空軍兩批F-16V有差異，但均配置最新航電系統。

空軍日前以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元，將現有142架F-16A/B（Block 20）升級為F-16V；首批4架F-16V已在漢翔公司，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司人員與漢翔共同測試。

另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美方採購66架全新的F-16V（Block70）戰機，未來擬部署在台東志航空軍基地，同時空軍未來也將新增一個戰鬥聯隊，估計總人數將近千人。

行政院會今天通過特別條例，將編列新台幣2500億元的特別預算採購，國防部軍政副部長張哲平指出，根據規劃，特別條例通過後，將在民國109年完成簽署發價書，110年到111年由美方進行細部評估，確認需求與準備生產，112年到115年陸續交機。

針對取名「V」原因，張哲平解釋，V是蝮蛇（Viper）之意，具備先進航電系統，由於F-16V民眾耳熟能詳，是大家最熟悉、最接地氣的命名方式；軍方人士日前也表示，全新的66架F-16V正式名稱為F-16C/D Block70，為了讓外界方便辨識，將其簡化為F-16V（Block70），與未來將升級完成的142架F-16V（Block20）做區別。

軍事專家、軍事連線雜誌主編陳維浩指出，由洛克希德馬丁公司生產的F-16有各種不同批次，而A/B、C/D、E/F等，則是使用國賦予的型號。

例如，美軍2000年使用的F-16C/D，批次為block50/52（50及52是裝不同廠商發動機，美軍兩者皆有），因此同一個型號的F-16可能擁有不同的批次。

陳維浩進一步指出，目前洛克希德馬丁生產的F-16批次為block70，而F-16V是一種改裝方案，對於現役F-16機型都可使用，因此F-16V是一個概稱，也被稱為是「Viper蝮蛇」。

針對F-16V（Block70）與F-16V（Block20）的相同之處，陳維浩表示，兩者都具備最先進的航電系統及座艙。

陳維浩推測，差異之處在於，Block70在機背的部分具備航電艙，可內置電戰設備；因可能配置奇異發動機，因此尾管、進氣道與Block20不同，尤其在尾管的部分，可以明顯看出差異，進氣道因必須配合機體設計進行擴大。

此外，據稱Block70將引進最新匿蹤塗裝，為深灰色，有別於Block20的灰階迷彩塗裝；由於考量籌載能力，Block70將針對起落架進行升級。（編輯：張均懋）1080905