政院拍板F-16V軍購特別條例 蘇貞昌：中威脅倍增

（中央社記者顧荃台北5日電）美國國務院8月21日批准台灣66架F-16V軍購案，行政院會今天通過特別條例，將編列新台幣2500億元的特別預算採購。行政院長蘇貞昌說，鑑於中國對台威脅倍增，需要先進武器維護安全。

美國國務院已批准軍售台灣總額約80億美元的F-16戰機，包括66架戰機、75具奇異公司發動機和其他系統，空軍將編列2500億元特別預算購買。

行政院會上午通過「新式戰機採購特別條例」草案，法案後續送立院審議。

國防部表示，草案條文計有6條，其中第四條明定新式戰機採購所需經費上限為新台幣2500億元，以特別預算方式編列，所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務方式辦理；第六條規定，本條例自公布日施行至中華民國115年12月31日止。

蘇貞昌上午在院會中表示，鑑於中國近年來對台空防威脅倍增，不只軍機繞台航行次數劇增，今年3月更蓄意越過海峽中線，嚴重威脅國防安全。台灣需要先進武器維護自身安全，作為國際負責任的一員，也將持續提高對國防的投資。為提升台灣總體防衛作戰能力，新式戰機採購案確有必要。

國防部軍政副部長張哲平出席院會後記者會時表示，根據規劃，特別條例通過後，將在109年完成簽署發價書，110年到111年由美方進行細部評估，確認需求與準備生產，112年到115年陸續交機。

蘇貞昌在院會中指出，本次美方同意出售66架F-16V新型戰機，是自1992年向美國購得F-16 A/B型戰機以來，時隔27年，台灣軍購與外交上難得的重大突破，也是近年來規模最大的對台軍售案。這是在總統蔡英文的努力下，台美互信更高，美國陸續通過「台灣旅行法」（去年3月）、「台灣保證法」（今年5月）與「國防授權法」（今年7月）等友台法案後，再次顯示台美關係不斷升級所帶來突破的結果。感謝美方以實際行動堅定支持台灣維護民主自由現況。

蘇貞昌說，本次對台軍售案剛剛經美國行政部門於8月20日進行知會國會程序，無法及時納入109年度預算，因此必須編列特別預算支應，才能在最短時間內，大幅提高領空防禦戰力。本案函請立法院審議後，請國防部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。（編輯：林淑媛）1080905