更多編輯台推薦新聞：
早安世界》回應反送中訴求 港府撤回逃犯條例 其他不讓
早報

早安世界》回應反送中訴求 港府撤回逃犯條例 其他不讓

德國知名時尚攝影師林堡辭世 享壽74歲
國際

德國知名時尚攝影師林堡辭世 享壽74歲

專訪／立委雙帥之爭 吳怡農：絕對要跑得比蔣萬安勤奮
政治

專訪／立委雙帥之爭 吳怡農：絕對要跑得比蔣萬安勤奮

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
美對台F-16軍售案
美國國務院已批准軍售台灣總額約80億美元的F-16戰機，包括66架戰機、75具奇異公司發動機和其他系統。美國國防安全合作署表示，這項軍售符合美國國家、經濟與安全利益，並有助於台灣維持可信國防。
美對台F-16軍售案
新聞專題
美對台F-16軍售案1/23

政院拍板F-16V軍購特別條例 蘇貞昌：中威脅倍增

最新更新：2019/09/05 12:39
美國國務院8月21日批准台灣66架F-16V軍購案，行政院會5日通過特別條例，將編列新台幣2500億元的特別預算採購。（圖取自洛克希德馬丁公司網頁lockheedmartin.com）
美國國務院8月21日批准台灣66架F-16V軍購案，行政院會5日通過特別條例，將編列新台幣2500億元的特別預算採購。（圖取自洛克希德馬丁公司網頁lockheedmartin.com）

（中央社記者顧荃台北5日電）美國國務院8月21日批准台灣66架F-16V軍購案，行政院會今天通過特別條例，將編列新台幣2500億元的特別預算採購。行政院長蘇貞昌說，鑑於中國對台威脅倍增，需要先進武器維護安全。

美國國務院已批准軍售台灣總額約80億美元的F-16戰機，包括66架戰機、75具奇異公司發動機和其他系統，空軍將編列2500億元特別預算購買。

行政院會上午通過「新式戰機採購特別條例」草案，法案後續送立院審議。

國防部表示，草案條文計有6條，其中第四條明定新式戰機採購所需經費上限為新台幣2500億元，以特別預算方式編列，所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務方式辦理；第六條規定，本條例自公布日施行至中華民國115年12月31日止。

蘇貞昌上午在院會中表示，鑑於中國近年來對台空防威脅倍增，不只軍機繞台航行次數劇增，今年3月更蓄意越過海峽中線，嚴重威脅國防安全。台灣需要先進武器維護自身安全，作為國際負責任的一員，也將持續提高對國防的投資。為提升台灣總體防衛作戰能力，新式戰機採購案確有必要。

國防部軍政副部長張哲平出席院會後記者會時表示，根據規劃，特別條例通過後，將在109年完成簽署發價書，110年到111年由美方進行細部評估，確認需求與準備生產，112年到115年陸續交機。

蘇貞昌在院會中指出，本次美方同意出售66架F-16V新型戰機，是自1992年向美國購得F-16 A/B型戰機以來，時隔27年，台灣軍購與外交上難得的重大突破，也是近年來規模最大的對台軍售案。這是在總統蔡英文的努力下，台美互信更高，美國陸續通過「台灣旅行法」（去年3月）、「台灣保證法」（今年5月）與「國防授權法」（今年7月）等友台法案後，再次顯示台美關係不斷升級所帶來突破的結果。感謝美方以實際行動堅定支持台灣維護民主自由現況。

蘇貞昌說，本次對台軍售案剛剛經美國行政部門於8月20日進行知會國會程序，無法及時納入109年度預算，因此必須編列特別預算支應，才能在最短時間內，大幅提高領空防禦戰力。本案函請立法院審議後，請國防部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。（編輯：林淑媛）1080905

美國國務院21日批准軍售台灣F-16V戰機，強化台灣整體防空安全。（中央社製圖）
美國國務院21日批准軍售台灣F-16V戰機，強化台灣整體防空安全。（中央社製圖）
延伸閱讀
66架F-16V軍購案 可望年底與美方簽署發價書國軍向立委說明F-16V裸機價 1.2億美元低於行情美售台F-16V戰機 配備精準空對地導引炸彈
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報