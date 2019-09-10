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美對台F-16軍售案
美國國務院已批准軍售台灣總額約80億美元的F-16戰機，包括66架戰機、75具奇異公司發動機和其他系統。美國國防安全合作署表示，這項軍售符合美國國家、經濟與安全利益，並有助於台灣維持可信國防。
美對台F-16軍售案
新聞專題
美對台F-16軍售案1/24

採購66架F-16V非F-35 空軍闡述4優勢

最新更新：2019/09/10 22:32
空軍向美採購66架F-16V戰機，針對為何採購F-16V而非F-35，空軍官方網站製作圖表，列舉差異說明F-16V優勢。（圖取自中華民國空軍網頁air.mnd.gov.tw）
空軍向美採購66架F-16V戰機，針對為何採購F-16V而非F-35，空軍官方網站製作圖表，列舉差異說明F-16V優勢。（圖取自中華民國空軍網頁air.mnd.gov.tw）

（中央社記者游凱翔台北10日電）空軍向美採購66架F-16V戰機，針對為何採購F-16V而非F-35，空軍官方網站製作圖表，列舉價格、後勤維修、獲得時間及轉換訓練時間等差異，以淺顯易懂的方式讓外界得知F-16V優勢。

空軍日前以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元，將現有142架F-16A/B（Block 20）升級為F-16V；首批4架F-16V已在漢翔公司，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司人員與漢翔共同測試。

另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美方採購66架全新的F-16V（Block70）戰機，未來擬部署在台東志航空軍基地，同時空軍未來也將新增一個戰鬥聯隊，估計總人數將近千人。

空軍在官方網站設置「F-16V採購專區」，針對為何空軍採購F-16V而非F-35，空軍列舉出價格、後勤維修、獲得時間及轉換訓練時間等差異，以淺顯易懂的方式讓外界得知F-16V優勢。

空軍的刊文指出，空軍向美採購66架F-16V戰機，平均採購單價為1.2億美元（約新台幣37億元），相較保加利亞每架2.09億元（約新台幣65.2億元）、斯洛伐克2.08億美元（約新台幣64.9億元）、巴林1.89億美元（約新台幣59億元）的採購價相比，台灣的採購價格相對低廉。

此外，台灣採購F-16V戰機，美方將在西元2023年起陸續交機，但若選擇買F-35戰機，最快要到2030年才能獲得，投入部署的時間將出現落差。

空軍也說，空軍繼續使用F-16系列戰機，原F-16A/B飛行員不必重新訓練駕駛，也不必被迫熟悉另一套戰機系統，省下一筆培訓費用；且台灣還計畫開發本地維修單位用於F-16維保，與送回美國進行維修相比，將進一步節省金費，而台灣和美國都同意優先發展此一設施。

空軍指出，今年爭取立法院預算及發價書簽署後，2020至2021年將完成生產整備、2022年啟動生產，並在2023年至2026年期間陸續交機。（編輯：張均懋）1080910

空軍指出，空軍向美採購66架F-16V戰機，平均採購單價為1.2億美元（約新台幣37億元），相較保加利亞、斯洛伐克、巴林的採購價，台灣的採購價格相對低廉。（圖取自中華民國空軍網頁air.mnd.gov.tw）
空軍指出，空軍向美採購66架F-16V戰機，平均採購單價為1.2億美元（約新台幣37億元），相較保加利亞、斯洛伐克、巴林的採購價，台灣的採購價格相對低廉。（圖取自中華民國空軍網頁air.mnd.gov.tw）
空軍指出，2019年爭取立法院預算及發價書簽署後，2020至2021年將完成生產整備、2022年啟動生產，並在2023年至2026年期間陸續交機。（圖取自中華民國空軍網頁air.mnd.gov.tw）
空軍指出，2019年爭取立法院預算及發價書簽署後，2020至2021年將完成生產整備、2022年啟動生產，並在2023年至2026年期間陸續交機。（圖取自中華民國空軍網頁air.mnd.gov.tw）
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